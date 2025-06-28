Muratlı’da traktör yangını: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Muratlı’da traktör yangını: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında bir traktör tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı ilçesine bağlı Arzulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen şekilde başlayan yangın kısa sürede traktörü sardı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında traktör kül oldu. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi ise kollarından yaralandı.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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