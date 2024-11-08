Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan açıklama: Önümüzdeki 72 saat önemli

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken Uysal, "Önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı'nın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi.

CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi.

BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son gelişmeleri aktardı."Önümüzdeki 72 saat çok önemli" diyen Uysal, "Kalbi bizimle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Uysal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Oğlum Efe ile ilgili iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."