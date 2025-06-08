Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun eserlerine ev sahipliği yapacak

Muratpaşa Belediyesi, Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun “Velhasıl” adlı resim sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 12 Haziran Çarşamba günü saat 17.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun üstlendiği “Velhasıl” adlı sergide, Prof. Dr. Cebrailoğlu’nun farklı dönemlerde ürettiği, dışavurumcu ve lirik soyutlamalarla bezeli son dönem çalışmaları yer alıyor. Sergi, izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin çağdaş sanata verdiği destekle 12 Haziran'da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde izlenime açılacak sergi, 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

PROF. DR. ORHAN CEBRAİLOĞLU KİMDİR

1970 yılında Azerbaycan’ın Gence kentinde doğan Orhan Cebrailoğlu, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Türkiye’de Selçuk Üniversitesi’nde yapan sanatçı, 2017 yılından bu yana aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika’da çok sayıda kişisel ve karma sergiye katılan Cebrailoğlu, uluslararası sanat sempozyumlarında ve konferanslarda da aktif rol aldı. Eserleri, Türkiye ve yurtdışındaki müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.