Muratpaşa Belediyesi, otizm farkındalığı için seminer düzenledi

Muratpaşa Belediyesi, otizmli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Otizm Spektrum Bozukluğunu Konuşuyoruz” başlıklı seminer düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kültür Salonu’nda düzenlenen “Otizm Spektrum Bozukluğunu Konuşuyoruz” adlı seminerde, uzman psikologlar, özel eğitim uzmanları ve dil-konuşma terapistleri; otizm spektrum bozukluğunun (OSB) tanımı, erken tanının önemi, dil ve iletişim becerileri, eğitim süreçleri ve ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etme yolları üzerine bilgiler paylaştı.

Programın konukları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Şahbaz, Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Servi, Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Necip Acar ve Dil ve Konuşma Terapisti M. Seha Erdemir yer aldı.

Uzmanlar, toplumda otizmle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekerek, erken dönemde sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek yöntemleri paylaştı. Dil ve konuşma terapisinin süreçteki önemine de değinilen seminerde, katılımcılar soru-cevap bölümünde merak ettikleri konular hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

