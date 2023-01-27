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Mürsafi sakızı ne işe yarar?

Mürsafi kış aylarında en güçlü antibiyotik yerine geçebilecek bir bitki. Ondan elde edilen sakız ise oldukça faydalı. Bakın mürsafi sakızı nelere iyi geliyor?

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 08:08
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Mürsafi ne işe yarar?

Mürsafi sakızı ne işe yarar?
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Mürsafi oldukça faydalı ve güçlü bir bitki. Adını sakızın saf ve acı halini andırmasından alan mürsafi, bağışıklık sistemini güçlendirerek olası hastalıklardan korumasıyla tanınıyor.

 

MÜRSAFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mürsafi, çeşitli isimlere sahip şifalı bir bitkiden elde edilen reçine. Arabistan bölgesinde yetiştirilen mürsafi, balsam ağacının zamkı ve sakızı. Sakızın iyisine yani karışık olmayanına, saf acı anlamında mürsafi deniyor. Mürsafinin güzel ve güçlü bir kokusu var. Ancak o güzel kokusunun yanında oldukça da acı bir tat hakim.

Mürsafi ne kadar acı bir tada sahip olursa olsun sağlık açısından yararları çok fazla. Geçmişten günümüze çok çeşitli hastalıkların tedavilerinde şifa niyetli kullanılmış olan mürsafi, baharatçılarda oldukça fazla satılan bir bitkidir. Balgam söktürücü, bağışıklık güçlendirici, anti inflamatuar, tonik etkisi, mide koruyucu gibi birçok alanda etkili olan mürsafi kış aylarının mutlaka tüketilmesi gereken besinlerinden biri.

MÜRSAFİNİN YARARLARI NELER?

işte mürsafinin yararları:

Üç gram mürsafiyi semizotuyla suda pişirip suyunu içmek bağırsaklardaki solucanları düşürür.

İshale iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı savaşır.

Antibiyotik özelliği sayesinde vücut direncini arttırır.

Soğuk algınlığı, grip gibi olası kış hastalıklarına karşı korur.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Ağızda çiğnendiği zaman ağız kokusunu giderir ve hoş bir nefes sağlar.

Aşırı öksürüğü giderir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Dil altına konup yutulduğunda nefes darlığına iyi gelir.

Dalak ağrılarına faydalıdır.

Midede oluşan gazı giderir.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Böbrek, mesane ağrıları, mafsal ağrıları ve rahim hastalıklarına iyi gelir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Mürsafiyi kullanmanın çok çeşitli yöntemleri var ancak en sağlıklı yöntemi gargara şeklinde kullanılması. Aksi takdirde öteki yöntemleri denerken doktorunuza danışmanız gerekmekte. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır.

MÜRSAFİ ZARARLI MI?

Mürsafi, her besin kaynağında olduğu gibi aşırı tüketimde sağlık açısından zararlı. Fazla tüketim sonucunda başta karaciğer olmak üzere diğer organlara da zarar veriyor.

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