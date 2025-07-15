Muş-Havalimanı yolu, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş-Havalimanı yolu, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Muş-Havalimanı yolu, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı, sürücüler Sungu beldesi güzergâhına yönlendirildi.


Muş Karayolları 113. Şube Şefliği tarafından yapılan açıklamada, 49-14 KK numaralı Muş-Havalimanı yolunun yol yapım çalışmaları kapsamında taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu yolun 14 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 itibarıyla ulaşıma kapandığı belirtildi. Çalışmaların yürütüldüğü 0+000 ile 5+600 kilometreleri arasındaki kesimde ulaşımın sağlanamayacağı, bu nedenle sürücülerin alternatif güzergah olarak Sungu beldesinden geçen yolu kullanmaları gerektiği kaydedildi.
Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiğini ifade ett

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