Havacılık uzmanı Musa Alioğlu İstanbul Havalimanı'nda bakanın büyük açığını yakaladı

İstanbul Havalimanı’nın en büyük eksiği olan metro hattı. Havalimanının devreye girmesinden yaklaşık 3 yıl sonra hizmete açıldı. Ancak metro hattının ortaya çıkan eksikleri yeni bir tartışmaya neden oldu. Metro hattını kullanan yolcular durak ile havalimanı arasındaki mesafenin uzak olmasından şikayetçi oldu. Öte yandan metro hattının Kağıthane’den başlaması da tepki çeken bir başka unsur oldu.
Eko Haber yazarı Musa Alioğlu, köşe yazısında İstanbul Havalimanı’na giden metro hattını yazarak hattı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın büyük plansızlığına dikkat çekti. Alioğlu, “Gayrettepe’den başlayıp Kağıthane üzerinden havalimanına gitmesi gereken metro yarım kalmıştı. Oysa insanlar en yakın durak hangisiyse onu tercih edebilmeliydiler. Burada bir plansızlık, bir hata ve ihmal yok denilse de ortada iki ucu eksik kalan bir metro var ve bunun da ceremesini İstanbul halkı çekecek” ifadelerini kullandı.
Alioğlu’nun “İstanbul Havalimanı’na rahat ulaşılabiliniyor mu?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, metronun 22 Ocak 2023’te hizmete açılacağı duyuruldu. Yapılan hizmet için emeği geçenlere teşekkür borcumuzdur.
Beklenen gün geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli bir törenle metroyu hizmete açtı. Açtı ama rekorlara imza atan metro iki ucu eksik bir halde yarım olarak hizmete sokuldu ve bu durum rekorlara gölge düşürdü.
Öteden beri kulağımıza gelen yanlışlık söylentilerinin gerçek olduğunu açılıştan üç gün önce yerinde gördüm. Metro, bütün dünyada, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olduğu gibi tam havalimanı terminal binalarının altında kadar gelmesi gerekirken, ne yazık ki 300 metre kadar uzağa gelebilmişti.
Bakan Adil Karaismailoğlu bu mesafenin 278 m. olduğunu ve 1,5 dakikada (Birileri 7 dk, birileri de 3.5 dk. olduğunu yazdı) yürünebileceğini söylerken, yaşlı, hasta, çoluk çocuk ve bavullarıyla gelip giden yolcuları hiç hesaba katmıyor olmalıydı.
Sayın Bakan eline bir bavul alarak bunu bize uygulamalı olarak gösterebilirse iyi olur. Kaldı ki, havalimanı terminalindeki uzun mesafeleri de hesaba katarsak çok zorlu bir fiziksel efor sarf edilecektir.
Her ne kadar Bakanlık “Hayat ulaşınca başlar” diye sloganları duvarlara yazıp, simgesi 100 yıldır M harfi olan metroyu ulaştırma veya ulaşımın U harfiyle bize anlatmak istese de, metroya ulaşmak da çok kolay olmuyor. İstanbul’un herhangi bir semtinden İstanbul Havalimanı metrosuna binebilmek için Kağıthane’ye gitmek zorundasınız. Çünkü, havalimanı metrosunun başlama noktası burada.
Buraya ulaşmak da yetmiyor. Geldiğiniz hattan çıkıp havalimanı metrosuna ulaşmak için de yürümek zorundasınız.
Bakan Bey, “Mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan, ‘ilk’lerin ve ‘en’ lerin projesi olarak tanımladığımız Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metromuzu İstanbul’a kazandırıyoruz.” diyordu ama
Gayrettepe’den başlayıp Kağıthane üzerinden havalimanına gitmesi gereken metro yarım kalmıştı. Oysa insanlar en yakın durak hangisiyse onu tercih edebilmeliydiler.
Burada bir plansızlık, bir hata ve ihmal yok denilse de ortada iki ucu eksik kalan bir metro var ve bunun da ceremesini İstanbul halkı çekecek.
Yapımı süren Gayrettepe- Kağıthane etabı da bir aksilik olmazsa Nisan’da bitecek ve seçim öncesi yine bir törenle açılacak diye düşünüyorum.
İşte o zaman, İstanbul Havalimanı metrosunun ulaşım işini eksiksiz ve tam olarak çözebilen bir tesis olduğunu görerek mutlu olacağız. Bakan Bey yapması gerekeni, devletin parasıyla yaptığı halde ona teşekkür edeceğiz.
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