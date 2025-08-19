Musa Özdemir’den Yavuz Ağıralioğlu’na ağır ve sert eleştiri!

Fatih KARAMAN - TOKAT / YENİÇAĞ

Özdemir, Ağıralioğlu’nun siyasi duruşunu ve söylemlerini acımasızca eleştirirken, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği için taşıdığı stratejik önemi yeniden vurguladı.

Özdemir, Ağıralioğlu için şunları yazdı,

“Her siyasi yapıya girdiğinde o yapıyı zehirleyen, yozlaştıran ve sonunda çökertecek fitne tohumu eken tam bir siyaset parazitidir. Nereye dokunsa o yapı kanser hücresine dönüşür, nereye girse felaket getirir.”

Özdemir, Ağıralioğlu’nun Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket’e hiçbir katkısının olmadığını, aksine bu değerleri kullanarak kişisel çıkar sağladığını vurguladı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini bile siyaseten kirlettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

“Vefasızlığın ve siyasi istismarın simgesi haline gelmiş biridir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırasını lekelemekten zerre utanmaz, yüzsüzlükte sınır tanımaz.”

Yazısını şu sözlerle tamamladı,

“Tarih, seni sadece ‘sanılan kişi’ değil, hiçbir zaman ülkücü olmadığın ve olamayacağın biri olarak yazacak. Ama tarih, Devlet Bahçeli’yi ve Cumhur İttifakı’nı ise milletin bekası için verilmiş en doğru mücadele olarak altın harflerle yazacaktır. Ülkücülük, yalancı ve menfaatçi şarlatanların oyun alanı değildir; bu dava sadece gerçek fedakarlık yapanların sesidir.”

Bu satırlar, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırırken sosyal medyada da gündem oldu.