'Müsaadesiz' soru Hakan Fidan'ı çok kızdırdı! Korumaları hemen müdahale etti

Düzenleme: Ümit Karadağ
'Müsaadesiz' soru Hakan Fidan'ı çok kızdırdı! Korumaları hemen müdahale etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO 2024 Fuarı'nda bir vatandaşın sorusunu yanıtsız bırakarak alandan uzaklaştı. Fidan’ın korumaları ise, vatandaşın soru sormasını ve görüntü almasını engellemek için hemen müdahale etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret ettiği sırada bir vatandaşın karşılaştı. Fuar alanında bulunan vatandaşlardan biri, İsrail’e silah tedarik ettiği bilinen İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems’in fuardaki varlığını sorguladı.

Vatandaş, Fidan’a “Bu savunma sanayii fuarında BAE Systems'in ne işi var acaba?” şeklinde bir soru yöneltti; ancak Bakan Fidan, soruyu yanıtlamadan alandan uzaklaştı.

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"BANA SORACAKSIN BEN SANA MÜSAADE EDECEĞİM"

Bu sırada Fidan’ın korumaları araya girerek vatandaşın sorusunu yöneltmesini ve kayıt almasını engelledi. Müdahale esnasında Fidan’ın yanındaki bir yetkilinin kameranın önüne geçip vatandaşa “Bana geleceksin, soracaksın, ben sana müsaade edeceğim" demesi dikkat çekti.

GAZETECİ ÖZKÖSE GÖZALTINA ALINDI

İslamcı yazar Adem Özköse de, BAE Systems'in, İsrail ordusuna silah tedarik etmesi nedeniyle SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki varlığını protesto edince ağzı kapatılarak gözaltına alındı. Özköse, BAE Systems standında, "Bu İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze'de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim" diyerek tepkisini dile getirmişti.

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Özköse'nin kurucusu olduğu Muştu Gençlik isimli kuruluş sosyal medya hesaplarından, daha sonra Özköse ve bir kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

ERDOĞAN SAVUNMA SANAYİİ'Yİ ÖVDÜ

Aynı gün fuara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise savunma sanayiindeki ilerlemeler ve Türkiye’nin bu alandaki hedefleri hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

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