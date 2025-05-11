Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Düşmanlık eden kalleştir' diyerek açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şanlıurfa'da partimizin genişletilmiş il divan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, son dönemde Türkiye gündeminde geniş yer kaplayan terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve barış görüşmeleri olarak adlandırılan süreç ile ilgili konuştu.

"BU ÖRGÜT EMPERYALİZMİN MAŞASIDIR"

Kardeşlik içinde bir Türkiye'nin mümkün olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Ama teröristle pazarlık edilerek terörsüz Türkiye yaratmak mümkün değildir" dedi. Dervişoğlu, "Bu örgüt emperyalizmin maşasıdır. Türk kardeşliğine sekte vurmak üzere yaşama geçirilmiştir. Kardeşliğimizi hedef alan örgütlerin karşısında topyekün hareket etmeliyiz. Devlet ve millet barışmalıdır. Siyasetteki kutuplaşmaya son verilmelidir. Türk ile Kürt kardeştir, onlara düşmanlık eden ise kalleştir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Dervişoğlu, Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada, “Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, milletimizin en kıymetli değerleridir” dedi. Dervişoğlu ayrıca “Türkiye’deki bazı gelişmeler yürekleri kanatıyor. Bir evladınız olarak nefes aldığım sürece kanayan yüreğinizin yanında saf tutmaya devam edeceğim” sözleriyle duygularını ifade etti.