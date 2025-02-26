Müsavat Dervişoğlu AKP’nin büyük planını açıkladı! ‘Sakın bu hataya düşmeyin’ diyerek CHP’yi uyardı!

CHP’nin muhalefet parti ziyaretlerine ilişkin kulis bilgileri gelmeye başladı. CHP ile İYİ Parti görüşmesine ilişkin detaylarda gelmeye başladı. Erdoğan'ın anayasaya göre yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, Özel’e uyarıda bulunarak, "Erken seçim Erdoğan'ın işine gelir, ona yeniden adaylık yolunu açmış oluyorsunuz" dedi.

HİÇBİR PARTİ ŞİMDİDEN KENDİLERİNİ BAĞLAYACAK BİR SÖZ VERMEDİ

BBC Türkçe’nin haberine göre CHP’de Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde muhalefet partilileri ile yaptığı görüşmeye ilişki parti kaynaklarından bilgiler geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kayyum ve diğer hukuk dışı uygulamalara karşı birlikte hareket edilmesi konusunda uzlaşmaya varılsa da, CHP adayını destekleme konusunda hiçbir parti şimdiden kendilerini bağlayacak bir söz vermedi.

ÖZEL ÖN SEÇİM VE ERKEN SEÇİM DETAYLARI ANLATTI

İYİ Parti kaynaklarının verdiği bilgide, CHP'nin geçen hafta randevu talep ettiği Müsavat Dervişoğlu, görüşmenin kapsamının "erken seçim ve adaylık tartışmalarıyla sınırlı kalmaması" için program, Özel'e "iade-i ziyaret" olarak gerçekleşti. Bu görüşmede Özel, Türkiye'nin ağır ekonomik koşulları nedeniyle erken seçim koşullarının oluştuğunu, bu nedenle de harekete geçip adaylarını erken belirleme kararı aldıklarını ve önseçim takvimi hakkında detay verdi.

DERVİŞOĞLU: ERKEN SEÇİM ERDOĞAN'IN İŞİNE GELİR

Dervişoğlu ise iktidarın erken seçime yanaşmayacağını ve bu nedenle şimdiden CHP'nin aday belirlemesinin doğru bulmadığını Özel’e söyledi. Erdoğan'ın anayasaya göre yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Dervişoğlu, "Erken seçim Erdoğan'ın işine gelir, ona yeniden adaylık yolunu açmış oluyorsunuz" şeklinde konuştu.