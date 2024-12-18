Müsavat Dervişoğlu asgari ücret için rakam verdi. Emekli maaşında son noktayı koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın konuğu oldu. Dervişoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, yeni yılla beraber belirlenecek asgari ücret hakkında rakam verdi. Dervişoğlu, emekli maaşının da asgari ücretten düşük olmaması gerektiğini söyledi.

"TRUMP BİZİ HTŞ İLE İLİŞKİLENDİRİYOR"

Uğur Dündar, “Donald Trump Erdoğan’dan bahsederken çok kuvvetli ordu kurduğunu söylüyor. Bunu hangi ordu için söylüyor? O ordu TSK olamaz. Çünkü TSK zaten güçlü bir orduydu” ifadelerini kullanarak Dervişoğlu’na soru yöneltti. Dervişoğlu, “Trump bizi HTŞ ile ilişkilendiriyor. Aslında ona atıfta bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SIRADAN BİR ÜLKE DEĞİL"

Trump’ın Erdoğan için, “Erdoğan çok zeki bir lider. Esad’ın yıkılmasında Türkiye’nin payı var” sözlerine değinen Dervişoğlu, “Trump’ın Erdoğan a söylediği sözleri samimi bulmuyorum. Çünkü Trump'ın 1. Döneminde Erdoğan’a söylediği olumsuz şeyler var. O dönemlerde Trump’ın Erdoğan’a yazdığı “aptal olma” mektubu var. ABD, emperyal bir devlet olmanın gereklerini yerine getiriyor. Bu coğrafyada yaşanması muhtemel faturalardan Türkiye ye pay çıkacak kanaatindeyim. Türkiye’nin gücüne inanıyorum. TSK’nın gücüne inanıyorum. Türkiye sıradan bir ülke değil. Tarihte iz bırakmış bir devletiz” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı ve asgari ücret hakkında konuşan Dervişoğlu, asgari ücret için rakam verirken, emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRET 28 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Dervişoğlu şunları söyledi, “TBMM’de dile getirdik hatta emeklilerle ilgili bir kurultay düzenledik. Düzenlediğimiz kurultaya Türk iş başkanı Ergün Atalay. HAK-iş başkanı Mahmut Arslan katıldı. İYİ Parti olarak emeklilerin bütün sorunlarını ele aldık. Kurultayın öncesinde hem DİSK’i hem de Türk- İŞ’i ziyaret ettik asgari ücret için. Beklentimizi dile getirdik. Rakam olarak işverenin pozisyonunuda dengeleyecek bir ücret belirlemek lazım. Türkiye’nin yüzde 65’i asgari ücretle geçinmeye mahkum ediliyor. Çalışanın ve işyerinin de hakkı gözetilmesi lazım. Afaki rakam ortaya atmaktansa makul bir rakam üzerinde anlaşmak gerek. Asgari ücret, 28 bin TL’nin altındaki bir rakam olmamalı.

En düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olmamalı. Beklenen enflasyona göre belirleyecekleri hususunda açıklama yaptılar. Enflasyon belirlemelerinde hükümet yanılgıya düşüyor.”

“ERDOĞAN’IN BOŞ İŞLERLE UĞRAŞACAK KADAR FAZLA ZAMANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

CHP’li belediyelere uygulanan haciz işlemleri hakkında da konuşan Dervişoğlu, “Erdoğan’ın boş işlerle uğraşacak kadar fazla zamanı olduğunu düşünüyorum. Belediyeler kamu kuruluşudur. Vatandaşa hizmet etmenin önüne geçilmeye çalışıldığı için yapanların merhametlerini yitirmiş olması lazım. Bu hacizler vatandaşa gidilen hizmetlere koyuluyor. AKP’ye ait belediyelere bu talimat verilmiyor. O yüzden konuya merhamet bakımından bakıyorum. Borçların yapılandırılabilmesi imkanı mevcut. İktidarın bunu yapmak yerine hizmete haciz koymaya kalkışması benim tarafından bakıldığında kızılacak konu değil sadece, üzüleceğimde bir durum. Vatandaşa gidecek hizmetin önü kesiliyor" dedi.