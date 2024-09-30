Müsavat Dervişoğlu: "Bu ülkenin yeni bir yolculuğa ihtiyacı vardır"

Ankara’da gazete ve televizyon temsilcileriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, açılış konuşmasında Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemde basın mensuplarının da her zamankinden çok daha kritik bir sorumluluğu üstlendiğini ifade ederek başladığı sözlerinde;

“Sizlerin objektif ve doğru bilgilendirme misyonumuz, toplumu birleştirme gücüne sahip. Güzel ülkemizi hak ettiği gibi daha müreffeh kılmak için siyasi partiler ne kadar önemli ise sizler de en az onlar kadar önemlisiniz” ifadelerini kullandı.

"SİYASETİN DE DÖNÜŞÜMÜ ARTIK KAÇINILMAZDIR"

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal alanda köklü bir değişime ihtiyacı olduğu herkesin malumu olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şöyle konuştu;

“Bu yüzden palyatif çözümlere değil. Her alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu değişimi başarmanın yolu ise her şeyden evvel yenilenmeye ve yeniliğe açık olmaktan geçiyor. Ve elbette bu saydığım değişim rüzgarları siyaseti de içine alıyor, onu da kapsıyor.

Dünya değişirken insan değişirken siyasetin de bu yenilenme sürecinin dışında kalması asla ve kata mümkün görünmüyor. Siyaset halk için ve insan için yapılıyorsa siyasetin de dönüşümü artık kaçınılmazdır. Bugün eski siyaset anlayışlarıyla popülist söylemlerle, ayrıştırıcı politikalarla bir ülkenin geleceğini inşa etmek sizler de takdir edersiniz ki mümkün değildir.

Siyaset, gençlerin taleplerine, halkın ihtiyaçlarına ve dünyanın değişen gerçeklerine kulak vermek mecburiyetindedir. Toplumsal barışı, adaleti ve refahı sağlamak ancak siyaset kurumunun kendisini yenilemesi ile mümkündür. Bütün çalışmalarımız siyasete yeni bir bakış ve yeni bir soluk kazandırmak içindir. Tüm gayretimiz bu ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimi sağlamak halkımıza yeni bir gelecek sunmak ve yeni bir heyecan uyandırmak içindir.”

“BU ÜLKENİN YENİ BİR YOLCULUĞA İHTİYACI VARDIR”

Konuşmasında Türkiye’nin ihtiyaç duyduklarının kısa bir özetini anlattığını ve eksiklerin de olduğunu belirten İYİ Parti Genel Müsavat Dervişoğlu, konuşmasına şu sözlerle son verdi:

“Asayiş sorunlarıyla uğraşıyoruz. Tarım alanında ciddi sıkıntılarla baş başayız. Yaşanan bu süreç sosyal hayatımızı tahrip etti. Aileler arasındaki ilişkiler zedelendi. Her gün kadın cinayetleriyle cinsel tacizlerle, çocuk cinayetleriyle uğraşıyoruz ve ciddi bir bunalımla da karşı karşıyayız bazı alanlarda ama herkes kabul etmeli yani bu doğal bir sürecin, sıradan bir sürecin sonucu değil.

Birtakım yanlışlıklar yapıldı. Birtakım yanlış uygulamalarla karşı karşıya bırakıldık. İleriyi görmeyen stratejik adımları maharet farz ederek yanlış adımların atılmasına da vesile olunduğu aşikardır. İşte bu saikle bu ülkenin yeni bir sese, yeni bir nefese ve yeni bir yolculuğa ihtiyacı vardır.

Bu kutlu yolculuğu başlatmak milletimizle birlikte sürdürmek ve ülkemizi aydınlık ufuklara buluşturmak kararlılığındayız. Bu inanç ve düşünceyle teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sabrınız ve dikkatiniz için şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun efendim.”