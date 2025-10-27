İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, SÖZCÜ TV'de canlı yayına konuk oldu. Dervişoğlu gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

'OPERASYONLAR ADALETİ ZEDELİYOR'

Yaşanan son operasyonlarla ilgili olarak 'Muhalefete operasyonlar adaleti zedeliyor" diyen Dervişoğlu,

"Davalar keyfi, artık her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Sözcü Televizyonu'nda Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin 'sistem kaynaklı' olduğunun vurgusu yaptı. Dervişoğlu, yapılan tüm operasyonların muhalefe yönelik olduğunun da altını çizdi.

'PKK'NIN SİLAHTAN VAZGEÇTİĞİ YOK'

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "PKK'nın silahtan vazgeçtiği yok" diyerek yaşanan süreç ile ilgili görüşmerini de paylaştı.

Dervişoğlu," Kendini feshettiğini açıklayan örgüt nasıl geri çekiliyor?" diye sordu.

İYİ Parti lideri 'PKK'ya siyaset yolu açılmaya çalışılıyor' şeklinde de uyarıda bulundu.

"PKK dün nerede duruyorsa bugün de orada' şeklinde konuşan Dervişoğlu, Terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Öcalan için de 'siyaset kapısı aralanmaya çalışılıyor' dedi.