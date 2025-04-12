Müsavat Dervişoğlu, 'duy Erdoğan, duy Bahçeli' diyerek açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya'da partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM Parti heyeti görüşmesinin zamanlamasına işaret eden Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı düne kadar sustu. Soğumaya alınmış gibi görünen çözülme süreci ABD'den sevgi mesajları gelmeye başladıktan sonra, Trump 'Erdoğan'ı severim. Bilirim ki o da beni sever' dedikten sonra raftan indirildi" dedi.

Dervişoğlu, "Yaptıkları görüşmelerin, yaşama geçirilen sürecin Türk milletine hiçbir faydası yoktur. Bu, Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir parçasıdır. Bu proje ABD'nin, İsrail'in, batı emperyalizminin işine yarar" değerlendirmesini yaptı. Görüşme sonrası gündeme gelen beklentileri kendisini dinleyenlere soran Dervişoğlu, vatandaşların itirazı üzerine "Duy Erdoğan, duy Bahçeli' diye ekledi. Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ı tanımasına da değinen Dervişoğlu, isim vermeden İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Konya'da partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından yaşanan sürece değinen Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan Ankara’nın Aşağı Ayrancı semtinde oturmuyor. Abdullah Öcalan, İmralı’da ağırlaştırılmış müebbetten hükümlü bir canibaşı. Dolayısıyla Türkiye’de ve TBMM’de konuşabilmesinin temin edilebilmesini bir tek yolu var, o da Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması. Türk milleti buna izin vermez. Ama bütün bu süreci yumuşatmak amacında matuf bir biçimde bunun bir milliyetçi partinin genel başkanına telaffuz ettirilmesi başka sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu ülkede binlerce evladımızın katili; askerlerimizin, polislerimizin katili, şehitlerimizin celladı bir örgütün başındakine eğer ‘Gel, TBMM’de kürsüde konuş ve örgütünü feshet’ diyen şayet bir milliyetçi partinin genel başkanı ise, o zaman millet değerlerini de sorgulamak durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Türk milletinin tartışılacak millî ve manevi hiçbir değeri yoktur. Türk milletinin ne millî varlığını ne milleti millet yapan kıymet hükümlerini hiç kimsenin tartışma masasına yatırtmayacağız.’’ dedi.

‘’İMRALI’DA ABDULLAH ÖCALAN’LA BULUŞANLAR, DÜN SARAYDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LA BULUŞTU’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün DEM Parti heyetiyle görüşmesini değerlendiren Dervişoğlu; “Cumhurbaşkanı düne kadar hep sustu. Soğumaya alınmış gibi görünen çözülme süreci aniden raftan indirildi. ABD’den sevgi mesajları gelmeye başladıktan sonra indirildi. ABD Başkanı Trump; ‘Ben Tayyip Erdoğan’ı severim o da beni bilirim ki çok sever.’ dedikten sonra bu proje raftan indirildi. İmralı ulaklarından devlet bir an önce adım atması gerekir açıklamalarına da saraydan çağrı geldi. Terörist Öcalan’ın ulakları Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu. İmralı’da Abdullah Öcalan’la buluşanlar, dün sarayda Recep Tayyip Erdoğan’la buluştu.” ifadesini kullandı.

“TERÖRLE MÜCADELE BENİM BOYNUMUN BORCUDUR’’

‘’İYİ Parti'yi bu sürecin baltalayıcısı olarak göstermek istiyorlar.’’ diyen Dervişoğlu; ‘’Terörle terörizm arasındaki farkı idrak edemeyenler, teröristlerle masaya oturarak terörizmden kurtulacaklarını zannediyorlar. Türkiye’de terörle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan bir geçmişten gelen kardeşiniz olarak söylüyorum: Hayatımın her döneminde terörle mücadele benim boynumun borcudur.’’ ifadesini kullandı.

‘’BEN SİZİN GİBİ ‘ANALAR AĞLAMASIN’ DEYİP, ANALARIN GÖZYAŞLARININ DENİZLER GİBİ AKMASINA SEBEP OLAN BİR SİYASİ GEÇMİŞTEN VE GELENEKTEN GELMİYORUM’’

‘’Bu proje şayet yaşama geçirilirse, bunun yaşama geçirilmesine izin verilirse de büyük Türk milletinin felaketine sebep olur.’’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve DEM heyetinin görüşmelerinin içeriğine ilişkin konuşan Dervişoğlu; ‘’Ben sizin gibi ‘analar ağlamasın’ deyip, anaların gözyaşlarının denizler gibi akmasına sebep olan bir siyasi geçmişten ve gelenekten gelmiyorum. Ben zaten bu topraklarda devlet kurma iradesiyle bir araya gelmiş bütün farklı unsurların birleşerek Cumhuriyet’i kurduğunu, o Cumhuriyet’e ’Türkiye Cumhuriyeti’ denildiğini, o Cumhuriyeti kuran millete de ’Türk milleti’ denildiğini söyleye söyleye geldim. Kim beni barıştan, kardeşlikten uzak gösterebilir? Kim beni Türkiye’nin geleceğinin teminatı olmak yolunda atılmış adımlara karşı çıkmakla itham edebilir? Benim karşı çıktığım; bu cennet coğrafyanın, bu cennet vatanın bölünme projesidir. O bölünme projesine sonuna kadar direnç göstereceğim. Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğim, Cumhuriyet’i yıktırtmayacağım. Birlik ile beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle, lütfu ve keremiyle barışı, huzuru mutluluğu ve kardeşliği birlikte inşa etmek için mücadele edeceğim.’’ dedi.

‘’DUY BU SESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN! DUY BU SESLİ DEVLET BAHÇELİ!’’

DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu maddeleri tek tek okuyarak partililerine soran Dervişoğlu, İYİ Parti olarak bu maddeleri kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Erdoğan ve Bahçeli’ye şöyle seslendi:

‘’Cumhurbaşkanı’nın ve Devlet Bahçeli'nin dikkatine sunuyorum. Saray rejiminin başındaki zatın iki dudağının arasından çıkacak kelama ve o kelama el pençe divan duracak kişilere büyük Türk Milleti’nin kararını çiğnettirmeyeceğiz. ‘PKK’nın silahsızlandırma süreci için özel bir yasa çıkarılsın’ diyor. Yani ‘PKK devlet ile masaya otursun, bu silahsızlanma süreciyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde de bir yasal düzenleme yapılsın’ diyor. Yine Konya'ya soruyorum: PKK’nın beklentilerini karşılamak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun çalışması yapmaya Konyalılar evet diyorlar mı? Duy bu sesi Recep Tayyip Erdoğan! Duy bu sesli Devlet Bahçeli! Konya’dan Türk milleti haykırıyor!’’

‘’EĞER MECLİS BAŞKANI BÖYLE BİR YOLA TEVESSÜL EDERSE ‘MECLİS BAŞKANLIĞI YOK HÜKMÜNDEDİR’ DİYE CEVAP VERECEĞİZ’’

Süreçle alakalı olarak DEM Parti’nin TBMM’de barış kanun teklifi hazırlanması, TBMM’de konuyla ilgili özel bir komisyon kurulması ve Meclis Başkanı’nın tüm partilerle görüşerek bir uzlaşma sağlaması önerisini değerlendiren Dervişoğlu; ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanının görevleri arasında böyle bir şey yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı böyle bir sorumluluğu üstlenme kararlılığı sergilerse eskiden ona ‘eski Meclis Başkanı’ diyordum eğer böyle bir yola tevessül ederse Meclis Başkanlığı yok hükmündedir diye cevap vereceğiz.’’ şeklinde konuştu.

‘’BUNLARIN ABDULLAH ÖCALAN'DAN BİZE GETİRDİĞİ MESAJLARI DİNLEMEYECEĞİZ"

İYİ Parti’yi de sürecin içine dâhil etmek için çeşitli manevralar yapılabileceğini ifade eden Dervişoğlu; ‘’Size buradan söz veriyorum. Hangi ihanet projesi yaşama geçirilmek istenirse istensin onun karşısında Müsavat Dervişoğlu’nu ve İYİ Parti’nin imanlı kadrolarını göreceksiniz. Bizim sözümüz başkalarının sözü gibi baki kalan bu kubbede hoş bir seda olmanın çok ötesindedir. Biz şayet söz verirsek şeref ve namus sözü veririz. Bizim samimiyetimizle inanın ve bizim samimiyetimize güvenin. Bu milletin beklentilerinin hilafına yaşama geçirilmek istenen hiçbir hain projeye asla ve kata geçit vermeyeceğiz. Bizi geçmek isteyen önce cesetlerimizin üzerinden geçmelidir. Dün bunlarla görüşmedik, bugün de görüşmeyeceğiz. Bunlardan bilgi almayacağız. Bunların Abdullah Öcalan'dan bize getirdiği mesajları dinlemeyeceğiz. Bize bir bilgi vermek istiyorlarsa Cumhurbaşkanı orada, İYİ Parti de burada. İster bilgi vermeye isterse hesap vermeye ne zaman isterse gelebilirler.’’ ifadesini kullandı.

‘’RECEP TAYYİP ERDOĞAN YOK AMA BÜTÜN KANKALARI ORADA’’

‘’Suriye'nin kuzeyinde inşa edilmiş terör devletinin İsrail ile olan iş birliği millî varlığımızı tehdit edecektir. Bunun arkasından Kıbrıs gelecektir, bunun arkasından İran gelecektir diye uyardık.’’ diyerek Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerde Türkiye’nin karşılaşacağı risklerin arttığını vurgulayan Dervişoğlu; ‘’Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi orada çeşitli toplantılar ve tatbikatlar yapıyor. Bu toplantılara ve tatbikatlara Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, ABD ve çeşitli Avrupa ülkeleri katılıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan yok ama bütün kankaları orada. Sözüm ona sorsanız bizimki dünya lideri ama kendi ülkesini ilgilendiren bir konudaki toplantıya ve tatbikata çağrılmamış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düşürüldüğü bu durumdan ben bu memleketin bir vatandaşı ve evladı olarak utanıyorum Recep Tayyip Erdoğan. Sözlerimden sen de kendine düşen payı çıkar.’’ dedi.

DERVİŞOĞLU’NDAN KÜRŞAD ZORLU’YA: ‘’HEMEN O AK SAÇLININ YANINA GİT’’

Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ı tanıması üzerinden isim vermeden İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu’ya yüklenen Dervişoğlu, “Bu arkadaş bizdeyken hep bize Türkçülük dersi veriyordu. Sanki bizden fazla Türkçü, bizden fazla Atatürkçüydü de bize Türkçülük dersi vermeye kalkışıyordu. Şimdi buradan söylüyorum: Hemen o ak saçlının yanına git. Ak saçlı mıdır, ak sakallı mıdır? Binali Yıldırım’ın yanına git. Yetmiyorsa Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına git; ‘Efendim ben bu partiye başka bir partiden geldim, o partide verdiğim bir mücadele vardı, o mücadeleye bağlı olarak yaptığım konuşmalar var. Ben Türk milletinden utanıyorum. Ya bu kötü gidişi değiştirin ya da ben buradan da gidiyorum.’ demeyi becerebilsin. Yoksa İYİ Parti'nin, İYİ Partililerin Türk milliyetçilerinin Atatürkçülerin sırtına binip de fethbazlık yapmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.’’ dedi.

‘’O TOP OYNARKEN DE ÇOK ÇALIM ATARDI!’’

İYİ Parti’den Konya Milletvekili seçilen ancak istifa ettikten bir süre sonra AK Parti’ye geçen Ünal Karaman’a da salondan tepki yükselmesi üzerine Dervişoğlu,

‘’Ben sizinkini biliyorum. Siz, sizinki için çok fazla dert etmeyin. O top oynarken de çok çalım atardı! Niye dert ediyorsunuz?’’ değerlendirmesini yaptı.

‘’SİZ BU ÜLKENİN DİLİNDE ATATÜRK, ELİNDE TÜRK BAYRAĞI OLAN EVLADINDAN NE İSTİYORSUNUZ DA BU ZULMÜ ONLARA REVA GÖRÜYORSUNUZ?’’

19 Mart süreciyle başlayan gözaltı ve tutuklamalara değinen Dervişoğlu, tutuklu ve yakın zamanda tahliye edilen gençler için şu ifadeleri kullandı:

‘’Siz bu memleketin gencinden ne istiyorsunuz? Dilinde Atatürk, elinde Türk Bayrağı olan evladından ne istiyorsunuz da bu zulmü onlara reva görüyorsunuz? ’Efendim bir yanlış yaptık telafisini de temin ettik.’ Telafisi kolay olmuyor, biz o kuşaktan geliyoruz. Orada sicilinize şerh edilen şey, ömür boyunca karşınıza çıkıyor sizin. Siz bu evlatlarımıza niye kıyıyorsunuz? Ne yapmışlar bu çocuklar? Sadece haksızlığı, adaletsizliği protesto etmişler. Ben de o gençlerin tamamıyla gurur duyuyorum ve hepsinin alınlarından öpüyorum.’’

Geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasının Silivri Cezaevi Kampüsü’nde gerçekleştirilmesine ilişkin Dervişoğlu; ‘’O salonun o düzeneğin kimler tarafından inşa edildiğini hepimiz biliyoruz. FETÖ döneminin bir düzeneğidir o düzenek. Şimdi üzülerek ifade ediyorum ki Tayyip Erdoğan kullanıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben senin AK Parti Genel başkanı kimliğinle saldırıp Cumhurbaşkanı kimliğini de kalkan olarak kullandığını biliyorum o konuda zerre bir tereddüdüm yok.’’ dedi.

‘’ ‘SAYIN’ SIFATINI HAK ETTİĞİ İÇİN DEĞİL, BU MİLLETİN İRADESİNE VE MİLLETİN BİZATİHİ KENDİSİNE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN CUMHURBAŞKANI’NA ‘SAYIN’ DİYORUM’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘’sayın’’ sıfatını kullanmasına ilişkin Dervişoğlu; ‘’Ben kimsenin geçmişiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Ben milletin iradesinden gayrı bir irade tanımadığım için, onun oluşturduğu iradenin sonuçlarına da saygı duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ derken; aslında bu milletin oyuyla seçilmiş olduğu için, bu milletin iradesine ve milletin bizatihi kendisine saygı duyduğum için ona ‘Sayın’ diyorum. Yoksa ‘Sayın’ sıfatını hak ettiği için değil. Saygım millete ve devletedir.’’ şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN CUMHURBAŞKANI’NI BAŞKALARININ KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜRMEMEK İÇİN İYİ PARTİ'Yİ GÖRECEK VE BULACAKSIN.’’

Dervişoğlu ‘’Bu memlekette sen ne yaparsan yap, hangi tehdidi oluşturursan oluştur. Yargıda kullanılmaya elverişli savcı ve hâkimden daha çok, adalet yanında saf tutacak bu milletin bağrından çıkmış evlatları görevlidir. Yargı saf değiştirebilir Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik bürokrasisi saf değiştirebilir, bu ülkenin aydınları ve elitleri saf değiştirebilir. O zaman yanında ne Amerika kalır, ne batı emperyalizmi. O zaman da yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’nı başkalarının karşısında diz çöktürmemek için İYİ Parti'yi görecek ve bulacaksın.’’ diye ekledi.

“İYİ PARTİ’NİN EN BÜYÜK PROJESİ PARLAMENTER DEMOKRATİK SİSTEME DÖNÜŞTÜR”

İYİ Parti’nin en büyük projesinin parlamenter demokratik sisteme dönüş olduğunu söyleyen Dervişoğlu, konuşmasını merkez siyaset vurgusuyla tamamladı: ‘’Merkez siyaset nedir biliyor musunuz? Süleyman Demirel’i, Bülent Ecevit'i, Turgut Özal'ı Necmettin Erbakan’ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve Alparslan Türkeş’i; Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet’in bayrağı altında birleştirmektir. Benim de yegâne görevim ve misyonum budur değerli dava arkadaşlarım.’’