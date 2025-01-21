Müsavat Dervişoğlu Erdoğan'ı işaret ederek açıkladı! Gündem olacak sözler...

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Özdağ’a açılan soruşturmaya ilişkin Erdoğan’ı işaret etti. Dervişoğlu, “Geçmişteki pek çok dava gibi bu davanın da savcısı Erdoğan’dır” dedi.

Dün gece gözaltına alınan Ümit Özdağ, saat 13.00’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Adliyede ifadesi alınacak Özdağ’a destek için siyasi liderlerden de destek geldi. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, adliye önünden açıklamalarda bulundu.

DERVİŞOĞLU: BU DAVANIN DA SAVCISI ERDOĞAN’DIR

Dervişoğlu, “Soruşturmaya konu olan konuşma Antalya’da, Ümit Özdağ’ın ikameti Ankara’da ama yargılaması İstanbul’da yapılıyor. ‘İstanbul’a sıkıyönetim savcılığı mı oluşturuldu’ sorusu akıllara geliyor. Geçmişteki pek çok dava gibi bu davanın da savcısı Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

“MİLLİYETÇİLER, ATATÜRKÇÜLER, DEMOKRATLAR, VATANSEVERLER ARTIK YARIŞMAYACAK”

Ayrıca Dervişoğlu, Türk milliyetçilerine çağrıda bulunarak, “Herkes iyi bilsin ki; milliyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, vatanseverler artık yarışmayacak. Herkes şahit olsun ki birleşeceklerdir!” dedi.

ÖZDAĞ İÇİN DERVİŞOĞLU İLE ÖZEL BİR ARAYA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın savunma yaptığı İstanbul Adliyesi'nde bir araya geldi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" ve ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne Saat 13.00'da sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."