İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, "Genç arkadaşlarım; 'Eşit Bakış' için yorumlarda yeni sorularınızı bekliyorum. Rahat olun. Bu kez biraz daha zorlayın beni" notuyla paylaştığı videoda gençlere seslendi.

"SORULARINIZI SEÇERKEN ÖZENLİ DAVRANMANIZA GEREK YOK"

Dervişoğlu gençlerin sorularını yanıtladığı 'Eşit Bakış'ın 3'üncü bölümü için gençlerden sorular beklediği belirtti.

Dervişoğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sevgili arkadaşlarım, geçen hafta bir program başlatmıştık. Benim paylaştığım videonun altına sizler sorularınızı sordunuz. Ben de büyük bir keyifle cevapladım. Şimdi programın bir başka evresinde yine sorularınızı bekliyorum fakat sorularınızı seçerken özenli davranmanıza gerek yok. Beni biraz daha zorlamanızı istiyorum. Çünkü biliyorum ki yarını soranlar kurarlar. Gelin; siz sorun, ben cevaplayayım ve sesimizi birlikte duyuralım."