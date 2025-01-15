Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Cukka' cevabı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Dervişoğlu grup toplantısının ardından soruları yanıtladı. Dervişoğlu, 'Kılıç hakkı' tartışmalarına ilişkin, Bahçeliye yanıt verdi. Dervişoğlu, "Sayın Bahçeli bir taraftan konuşacak. Ben bir tarafdan Türk milletinin dertlerini konuşacağım. Ama Kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum." dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'CUKKA' CEVABI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "İki dil, iki bayrak, iki devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. ‘Kılıç hakkımız’ neyse onun icaplarını yerine getiririz" söylemine dün yanıt veren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’nin doğuşundan rahatsız olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın iki dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın ‘cukka’ hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?" demişti.

Bahçeli'nin dünkü çıkışına Dervişoğlu, "Sayın Bahçeli bir taraftan konuşacak. Ben bir tarafdan Türk milletinin dertlerini konuşacağım. Ama Kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum." cevabını verdi.

"SÜRDÜRÜLEN BİR EKONOMİK CENDERENİN İÇİNDESİN"

Dervişoğlu'nun partisini grup toplantısında yaptığı açıklamalarda öne çıkan satırlar şu şekilde;

"Bunlar miting meydanlarında milli ve manevi değerlerimizi sömürmekten kaçınmayanlardır. Dini siyasi malzeme yapmaktan bile çekinmeyenlerdir. Şehit tabutunu kürsü yaparak, cenazede propaganda yapan yine bunlardır. Katil terörist başını meclise getirme cüretini, milletten esirgedikleri umudu o katile bir hak olarak vermeyi düşünen ve bunu da devlet aklı kaplamasıyla dolaşıma sokan, elbette yine bu iktidar ve ortaklarıdır. Vatanı, yasayı, örfü, töreyi, kutsal olan ne varsa tek adamlık uğruna paspas edip çiğneyenlerin banisi her zaman bunlardır"

Aylardır ekonominin E’sini ağızlarına alamıyorlar. Sadece zam var ağızlarında. O da maaş zammı değil, vergi zammı, yol, köprü zammı. Sahte zafer nutuklarını bu yüzden atıp duruyorlar. Kader deyip geç, şükredip yaşa diyorlar! Hakikatse ortada durmaktadır. Bu hepimizin hakikatidir. Senin hakikatindir! Pazarda başın eğik, çocuğuna karşı başın eğik, ev sahibine mahçup, vergi memuruna öfkelisin. Çünkü 7 yıldır süren değil, sürdürülen bir ekonomik cenderenin içindesin.

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