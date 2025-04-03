Müsavat Dervişoğlu İmamoğlu'nun neden tutuklandığını canlı yayında açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de Özel Röportaj programına katıldı.

Dervişoğlu, Kürşad Oğuz'un sorularını canlı yayında yanıtlarken gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'ERDOĞAN YOL TAŞINI DÖŞÜYOR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili olarak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi ile bağlantılı olduğunu ifade ederken 'Aday olmasaydı tutuklanmazdı' dedi.

Yaşananların 'siyasi bir süreç olduğunu' vurgulayan Dervişoğlu, 'Erdoğan yol taşını döşüyor' diye ekledi.

'SİLİVRİ'DE DUYGULU ANLAR YAŞADIM'

Silivri'ye ziyaret düzenlediğini belirten Dervişoğlu, "Silivri ziyaretinde çok duygulu anlar yaşadım, bir bayram bıraktık geride. Bayram Türk aile geleneklerine göre önemlidir, büyükler küçüklerini değil, küçükler büyüklerine gider ama bu bayram öyle bir bayram yaşadık ki büyükler küçüklerini ziyaretlerine gitti" dedi.

Silivri'ye kumpas davaları sürecinde de ziyaretler düzenlediğini hatırlatan Dervişoğlu, bu kez kumpas doğrudan siyaset müessesine yapıldı' diye konuştu.

Ümit Özdağ'ın rehin tutulduğunu ifade eden Dervişoğlu, 'Ümit Özdağ rehin tutuluyor, Silivri denen cehennemde Ekrem İmamoğlu da rehin bana göre' diye konuştu.

Kürşad Oğuz'un Demirtaş ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu, 'kişileri siyasi görüşlerine bakarak değerlendirmeye tabi tutmam, nerede adaletsizlik varsa onun hakkını korumak benim sorumluluğum' şeklinde konuştu.

'Ben bu yola adalet diyerek çıktım' diyerek adalet vurgusu yapan Dervişoğlu, 'adaletin olduğu yerde kardeşliğinde geleceğini' ifade etti.

'KENDİ HESABIMA ENDİŞEM YOK'

Türkiye'de yaşanan gelişmeler kendiniz yada partiniz ile üzerine endişeli misiniz? sorusunu Dervişoğlu, 'kendi hesabıma bir endişem yok ama ülkem adına endişeliyim tarih yazacak onların düşündükleri gibi olmayacak herkese her şeyi yapabiliriz diye düşünüyorlar ama Allah kimsenin yaptıklarını yanına koymayacaktır' diye cevapladı.

'SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİ ZİYARET EDECEĞİM'

'Milli iradeye inanıyor ve güveniyorum, yaptığı her şeyi yanına kalacağını düşünenler olabilir açık ve net olarak söylüyorum sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim' diyen Dervişoğlu, yakın zamanda yaşanan gelişmelere yönelik sessiz kalan sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Yaşananları Türkiye'nin hak etmediğini' ifade eden Dervişoğlu, 'haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' vurgusu da yaptı.

İktidarın CHP'ye kayyum atamak hedefi miydi? sorusunu ise İYİ Parti lideri Dervişoğlu "Düşünmüş olabilir ama kayyumun bir pazarlık konusu yapılmasını uygun görmüyorum İmamoğlu'nu tutuklamışsın bir de 'kayyum atarım' atarsan ata! İmamoğlu'nu hapse attın da kayyuma mı boyun eğeceğim' dedi.

Meclis'te Ekrem İmamoğlu tutuklandığında AKP sıralarından yükselen alkış sesleri ile ilgili olarak ise 'o kararı alkışlayanları kınıyorum' dedi.

'BÜTÜN GENÇ KARDEŞLERİME SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM'

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile sokaklarda düzenlenen tepki gösterileri ile ilgili olarak ise Dervişoğlu, 'o meydanlarda toplanan insanlar gayet şuurlu insanlar, bütün genç kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum' şeklinde konuştu.

Bursa'daki protestolarda elinde Türk bayrağı olan bir gencin canlı yayında fotoğrafını gösteren ve paylaştığı mesajı okuyan Dervişoğlu, 'elinde Türk bayrağı dalgalandıran Türk milletinin kıymetli evladı ailesine mektup yazmış' diyerek gencin duygusal paylaşımını okudu. Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerle ilgili İYİ Parti milletvekillerinin takipte olduğunu da ifade etti.

'2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ YAPMADIK'

Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayalarına geri dönecek' sözünü kullanan Dervişoğlu 2 Nisan'da yapılan boykota yönelik de görüşlerini paylaştı. Kendisinin ve ailesinin 2 Nisan'da alışveriş yapmadığını söyledi.

Boykot çağrısı yaptığı gerekçesi ile TRT'deki diziden gönderilen Oyuncu Aybüke Pusat'a da destek olan Dervişoğlu, 'Aybüke Pusat'ın sonuna kadar arkasındayız' dedi.

'ERDOĞAN KAZANAMAYACAĞI BİR SEÇİME GİRMEZ'

AKP iktidarının eskidiğini ifade eden Dervioğlu, 'değişmesi gereken Erdoğan ve onun iradesidir' diye de ekledi.

Erken seçime yönelik soruyu ise İYİ Parti Genel Başkanı 'Erdoğan kazanamayacağı bir erken seçime girmez' diyerek yanıtladı.

Sözlerini Türk milleti konuşsun, bu millet hafife alınmasın, bu millet sahipsiz değildir kimseye de mahkum değildir, cumhuriyeti kuran millet onu yaşatmasını da elbette bilecektir" diyerek bitirdi.