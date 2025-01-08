Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli için 'topaç' benzetmesi yaptı

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın başlattığı yeni açılım sürecini hedef aldı. "Açıkça anlaşıldığı üzere geçtiğimiz yıllar hazırlanan ve aylar öncesinde tekrar zerk edilmeye başlanan bu zehir, bizim açımızdan her manasıyla bir kalkışmadır.” diyen Dervişoğlu, devleti sevk ve idare eden iktidar ve ortaklarının, Türk milletine karşı bir kalkışma içerisinde olduklarını söyledi.

BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER: SENİ TOPAÇ GİBİ KİMLERİN ÇEVİRDİĞİNİ BİLMİYOR MUYUZ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de isim vermeden sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, “İYİ Partiye fırıldak diyor. Beyefendiye bakar mısın? Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz zannediyorsun?” dedi.

Bugün yaşadıklarımız 22 yıl önce uluslararası lobiler tarafından Erdoğan’a teslim edilen daimi görevin vadesi gelmiş aşaması olduğunu belirten Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asıl görevin adı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni büyük ortadoğu projesine hazırlamaktır. Bunun için Türk milletinin hem milli hem de bireysel kodlarını değiştirmektir. Bu yolda Cumhuriyet kurumlarını çökertmek,

Hukuki ve ekonomik yapıyı da buna uygun hale getirmektir. Ortaklar değişse de hedef hep aynıdır. Bu zehrin farklı tiplerini, geçmişte farklı zamanlarda zerk ettiler. Şimdi içine biraz yeni paradigma, biraz misak-ı milli, Yettiği kadar Kürt sorunu, çözüm ve terörle mücadele laflarını koymaktadırlar. Bugün gözünün içine baka baka 50 bin kardeşinin katilini senin meclisine davet edebilmelerinin sebebi bu ahvaldir. Şimdi sana bu son nihai zehri verecekler. Bu uyku halini, bir ölüm haline çevirecekler. Filistin’de masumlar ölüyor diye yaygara kopartanlarla, 45 bin Gazzeli masumu katleden İsrail’in katliam makinesine odun atanlar nasıl aynıysa, sen Halep kalesine ve Şam-ı şerife bakarken büyük laflar ve büyük komplolarla oyalanırken, senden Türklüğünü alacak olanlar işte aynı ellerdir. Açıkça anlaşıldığı üzere geçtiğimiz yıllar hazırlanan ve aylar öncesinde tekrar zerk edilmeye başlanan bu zehir, bizim açımızdan her manasıyla bir kalkışmadır. Evet, ele geçirdikleri devleti sevk ve idare eden iktidar ve ortakları, Türk milletine karşı bir kalkışma içerisindedirler. 15 Temmuz neyse, 22 Ekim 2024 tarihinde başlatılan “Kirli eller süreci” de bizim için aynıdır.”

Yaklaşık 3 aydır devam eden bu kalkışmanın “Devlet aklı” diye yutturulan bir delirmişlik hali olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu şöyle devam etti:

Ancak gülüp geçemeyeceğimiz, aman deyip bırakamayacağımız bir deliliktir bu. Bugün, iktidar, avanesi ve ortakları, Bebek katiliyle aynı noktaya gelmiş durumdadır. Görüldüğü ve işitildiği üzere,

Beştepe, Balgat ve İmralı aynı hedef ve gayeyle birleşmiş, bir araya gelmiştir. Hiçbir denemelerinde Cumhuriyeti yıkmaya tam olarak muktedir olamadılar. Ama her denemelerinde Türk devletinde büyük hasar bıraktılar. Hiçbir denemelerinde Türkiye’yi Türksüzleştiremediler, Dün, terör örgütü elebaşını, AKP’ye rağmen halen bebek katili olarak isimlendiren bir Cumhuriyet devleti vardı, bugünse İmralı bilgesi diye paketleyen bir Cumhur İttifakı devleti vardır. Buradan ilan ediyorum.

Kandırmaya ve yerine koymaya çalıştığınız millet değil ahmak olan sizsiniz. Çünkü birbirine bağlanan üç şey aynı anda gevelenmektedir: Suriye-PKK-Anayasa Üçünün de bağlandığı noktayı tahmin etmen zor değildir. İmralı canisini sal, ömür boyu başkanlığı al! Bu alçaklığı meşrulaştırmak için kendilerini bu hayasızlığa paspas edenler bilsinler ki, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner! Evet, tablo acıdır, karanlıktır ve mide bulandırıcıdır. Hoyratçadır, haincedir ve alçakçadır. Devlet, devleti yönetenlerce yıkılmaktadır. Bunların devlet aklı dedikleri şey, Mondros’u mütareke edenlerle, Sevri imza edenlerle aynı akıldır.Onlar da vatanı işgalcilere teslim ederken Devlet aklıyla hareket etmekteydiler. İşte bizlere düşen görev, O paçavraları da onları imzalayanları da dün nasıl yırtıp attıysak, Bugün de aynı ruh ve şuurla harekete geçmektir. Devlet aklı, yine vatanı teslim edecek hale düştüyse, bize düşen Türk milletinin aklına dönmektir.”

Üniter bütünlüğümü, milli bilinci ve millet kimliğini etnik ve bölgesel parçalara ayırmakla suçladığı iktidar ve ortaklarıyla, onların işbirlikçileriyle asla bir arada olmayacaklarını vurgulayan Dervişoğlu şöyle konuştu:

Adına ne derlerse desinler, Açılım, demokrasi veya anayasa bizim için hiç fark etmez. İhanet şebekeleriyle, millet ve cumhuriyet düşmanlarıyla, kapalı kapılar ardında hiçbir görüşme ya da müzakere yapmayacağız! Bizim bu büyük milletten saklayacak bir planımız yok. Her şey bu milletin bilgisi dahilinde ve kamuoyuna açık bir biçimde yaşanacaktır. Bu nesebi gayrı sahih planı, Mondros gibi, Sevr gibi yırtıp atmak için, Sokaklarda, meydanlarda, Meclis’te Nerede ve nasıl gerekiyorsa her yerde Mücadele etmek dönemi başlamıştır. Parolamız bellidir: Türkiye’yi Türksüzleştirmeyeceğiz! Türk milletini böldürmeyeceğiz! Cumhuriyetin niteliklerini değiştirtmeyeceğiz!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup konuşmasında İYİ Parti’yi hedef alıp “fırıldak” diye tanımlamasına da sert tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi:

“Değerli dava arkadaşlarım; Yeri değil belki ama bilinmesini isterim ki; bundan sonra hak etmeyen bazı insanlara nezaket ve saygı göstermekten vazgeçip geri duracağım. Saygısızlara ve nezaketsizlere saygı ve nezaket göstermek aldığımız aile terbiyesinin bir gereğidir. Malum ailelerimizden öyle öğrendik. Yaşa hürmet var, maziye hürmet var vesaire… Ama kendisine gösterilen nezaketi suistimal edenler de var. Aldığımız aile terbiyesi ve geçmişimize olan saygımızdan ötürü sergilediğimiz hassasiyeti istismar ederek bunu fırsatçılığı çevirmekten utanmayanlar var. Buradan kendilerine sesleniyorum; benim saygım sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum ve ona hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Oradan bana hakaret yağdırıyorsa, ya bana ve dava arkadaşlarıma; şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı oturduğun koltuğun gerçek sahibine duyduğun vefanın sadakası saymanı temenni ediyorum. Fazlasını hak ediyorsun ama benden şimdilik bu kadar. Fazlası da zaten bana yakışmaz. Bakın söylüyorum Adana tabiriyle kirişliye dönmüş, İYİ Partiye fırıldak diyor. Beyefendiye bakar mısın, Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini bilmiyor muyuz zannediyorsun?

Konuşmasının son bölümünde İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine de sert eleştirilerde bulunan Dervişoğlu bu konudaki tavrını da şöyle açıkladı:

“Değerli arkadaşlarım; Vatandaşlarımıza olduğu kadar, seçmenimize karşı da bir sorumluluğumuz olduğu unutulmamalıdır. Bunun hilafına bir hareket planı olan, başka türlü hesapları olan veya İYİ Parti seçmeni dışında hesap verdiği başka bir makamı olan varsa bilsin ki, aramızda yeri yoktur.Çünkü, milli mücadele zamanı ihanete merhamet yoktur. Seçildiği oyların ne manaya geldiğini hala bilmeyen varsa, o seçmenlerin verdiği meclis vazifesinin neyi gerektiğini anlamayan, yahut bu mücadeleyi vermek yerine, bundan kaçmayı tercih edenler varsa,

Size açık olan kapıların nereler olduğu malumdur. O kapılarda, yakasında taşıdığı milletvekili rozetinin ağırlığını, kuyumcu tartısındaki rakamdan ibaret görenlere, aynı tartıyla gramajı yüksek rozetler takmak isteyenler de vardır. Bize, cesareti ve şerefi 3 gram olanlar lazım değildir, bu parti siyasetçiyim diye poz kesmeye çalışanların fotoğraf stüdyosu değildir! Biz, milletinden ve seçmeninden başka hiç kimseye bir borcu olmayanların, kafasına da bu memleketten başka hiçbir şeyi takmayanların partisiyiz. Bizi kuran ahlak ve vicdan budur. Bize 2018 seçimlerinde bismillah diyerek bugüne kadar verilen oylar da bunun içindir. Kimse kendisini, bu büyük vefanın ve alın terinin üzerinde görme cüretine kapılmasın. Kimse Türk milletine, onun devleti, gafillerce ele geçirilmişken, onun varlığına karşı topyekün bir kalkışma yapılıyorken, kahve dedikodularıyla sosyal medya şovmenliği yaparak kahramanlığa kalkışmasın. Niyeti iyi olanlar da, amellerini aynı iyilikte ölçsün ve biçsinler! Aksine ihtiyacımız yoktur! Bilinsin ki, kimler İYİ Parti içinde beyhude sorunlar yaratmak istiyorsa, onlar Türk milletine sorun diye bakıp sorun yaratanlarla bir ve aynıdır. Ve bu mücadelenin otağı olan İYİ Parti’nin onlara ihtiyacı yoktur! Benim de artık bunları hoşgörüyle karşılamaya tahammülüm yoktur! Ve yine bilinsin ki; hürriyeti 3 kişi getirdi, Kurtuluş Savaşı’na 19 kişi başladı. Bugün burada kimlerle berabersem, yarınlarda da onlarla beraber olacağım."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından sosyal medyadan konuşması gündem oldu ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

İşte o tepkilerden bazıları: