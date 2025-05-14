Müsavat Dervişoğlu Lozan Parkı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nın feshi açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Antlaşmasını hedef almasının ardından Grup Toplantısı'nı Lozan Parkı'nda gerçekleştirdi. Müsavat Dervişoğlu, vatandaşlara seslendi. Siyasette yıllarca terör örgütü PKK dizaynı oldunun altını çizen Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye ile bugün terör örgütü ile ittifakla sağlanamaz, özgürlükle sağlanır. Siyaset yıllarca PKK yaftasıyla dizayn edildi. İktidar ortakları kendilerini teröristlerle eşitlemiş" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR ORTAKLARI KENDİLERİNİ TERÖRİSTLERLE EŞİTLEMİŞ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' söylemlerine değinen Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye ile bugün terör örgütü ile ittifakla sağlanamaz, özgürlükle sağlanır. Siyaset yıllarca PKK yaftasıyla dizayn edildi. İktidar ortakları kendilerini teröristlerle eşitlemiş" ifadelerini kullandı.

"BU CANİLERLE NEYİN PAZARLIĞINI SÜRDÜRÜYORSUNUZ?"

"2009'da Osla'da başlatılan 2015'de güya rafa kaldırılan çözüm süreci bugüne kadar sinsice getirildi" diyen Dervişoğlu, Lozan'ın sinsi düşmanları olduğunu belirterek, "Bugün aynı çiçeğin tomurcuğu olarak açan MHP ve DEM, 2018'den 2024'e kadar muhalefeti entegre ettiler. Şimdi bu kirli oyunun giriş ve gelişme aşaması tamamlanmış, sonuç kısmına geçilmiştir. Sizin barış ile yutturmaya çalıştığınız saatli bir bombadır. Tapu senedimiz olan Lozan'ı red ve inkar ederek,Türkiye'yi işgalci ve soykırımcı ilan eden bu canilerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz? Uniter yapımızı kast etmeye değinmişler mi? Teslimeyet ve yıkım sürecine asla müsade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YÜZYILIN VAMPİLERİ SİZLERE HESAP SORMAYA GELİYORUM"

"Yarın meydanlara, sonra vatanın her yerinde her gün toplanmalıyız. Yoksa kurtaracağımız bir Cumhuriyet kalmayacaktır" sözlerinde bulunan Dervişoğlu, "105 yıl önceki Sevr'in aktörleri yine karşımızdadır. Bu ihaneti durdurmak sorumluluğumuzdur. Devlet bizim, Cumhuriyet bizim, Mustafa Kemal Atatürk bizimdir" dedi. Gelinen süreçte iktidar ortaklarına 'vampir' benzetmesinde bulunan Dervişoğlu, "Yüzlerce şehit varken biz 'hangi süreç var' diye sormayacak mıyız? Demokrasi yalanlarını inanacağız. Teğmenlerimiz ihraç edilecek, aldığı diploma iptal olacak, kendi vatanında ekmeğe muhtaç kalacak. Meydan meydan gezip şehite 'kelle' diyenler bizi 'ölümle beslenmekle' suçlayacak. Yüzyılın vampileri sizlere hesap sormaya geliyorum. Canilerle işbirliğiniz sorgulamaya geliyorum. Türkiye'yi kaybetmekten çok, oy kaybetmekten korkuyorlar. Biz susmayacağız, bu oyunu bozacağız. Gerekirse bu Türk milleti için ölmeyi bile göze alacağız" şeklinde konuştu.

GENÇLİĞE HİTABE İLE SÖZLERİNİ BİTİRDİ

Teröristbaşı Öcalan'ın 50 bin insanın katili olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Her biri bir öykü ve hayat. Bir aile için can ne demektir? Bu bedel ölçülebilir mi?" çıkışında bulundu. Dervişoğlu son olarak sözlerine Gençliğe Hitabe'den alıntı yaparak tamamladı. Dervişoğlu, "Bundan sonra bütün günler bize 19 Mayıs'tır. Samsun limanı her zaman vardır. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk vatanını asla böldürmeyecektir. Türksüz'leştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LOZAN'I HEDEF ALMIŞTI

PKK’nın fesih açıklamasındaki ifadelere tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, örgütün bildiriside Lozan Antlaşması’na yönelik saldırılara ağır ifadelerle yüklendi. “Lozan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapu senedidir” diyen Dervişoğlu, Lozan Antlaşmasını hedef almasının ardından Grup Toplantısı'nı Lozan Parkı'nda gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İYİ Parti'den anlamlı hareket! Şehitlerimiz Lozan Parkı'nda

LOZAN PARKI'NDA ŞEHİT ASKERLERİMİZİN FOTOĞRAFLARI ASILMIŞTI

Müsavat Dervişoğlu’nun bugünkü grup toplantısını yapacağı Lozan Parkı’nda İYİ Partililer ağaçlara şehit askerlerimizin fotoğrafını koydu. Bu anlamlı hareket ise vatandaşların dikkatini çekti.