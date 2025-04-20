Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu

Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Demir ve Ecem Hacıeyüpoğlu'nun nikahına şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık evlatlar yetiştirin inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Alparslan Demir ve Ecem Hacıeyüpoğlu'nun nikahına şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık evlatlar yetiştirin inşallah" dedi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Özel Kalem Müdürü Alparslan Demir ile Ecem Hacıeyüpoğlu'nun dün Ankara'da bir otelde düzenlenen nikah törenlerinde şahitlik yaptı.

İYİ Parti ailesini bir araya getiren düğünde, çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kıydı. Evlilik cüzdanını Ecem Demir'e veren Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e layık evlatlar yetiştirin inşallah" dedi.

Son Haberler
Samsun’da kan donduran cinayet: Katil samanlıkta yakalandı
Samsun’da kan donduran cinayet: Katil samanlıkta yakalandı
İzmirliler İzmir Kitap Fuarı’na koştu
İzmirliler İzmir Kitap Fuarı’na koştu
Halikarnas Balıkçısı’nın 135'inci yaşı kutlandı
Halikarnas Balıkçısı’nın 135'inci yaşı kutlandı
Tekirdağ'ın ilk çocuk çalıştayı düzenlendi
Tekirdağ'ın ilk çocuk çalıştayı düzenlendi
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tüm heyecanı ile sürüyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tüm heyecanı ile sürüyor