Müsavat Dervişoğlu, oğlu vefat eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu, oğlu vefat eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oğlu Bülent Yaşar'ın vefatı nedeniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oğlu Bülent Yaşar'ın vefatı nedeniyle Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Dervişoğlu, Fethi Yaşar'a, oğlu Bülent Yaşar'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti. Müsavat Dervişoğlu'na, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı eşlik etti.

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