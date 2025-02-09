Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ ziyareti sonrası açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutukluluğu devam eden Ümit Özdağ'ı Silivri Cezaevi'ne giderek ziyaret etti. Dervişoğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DERVİŞOĞLU: YARGIYI SİLAH OLARAK KULLANANLAR, BİR GÜN GELİR SİLAH KENDİLERİNİ VURUR.

Dervişoğlu ziyarete ilişkin, "Haksız tutuklamalara olan isyanları da dile getirilmesini bizden istiyorlar. Bu çıkmazdan Türkiye'nin çıkması gerekiyor. Bu soruşturmalar kapsamında tutuklama dışında gözaltına alınması bile mümkün değildir. Bunları dile getirmeye devam edeceğiz. İnşaa edilmek istenen istibtad rejiminin de habercisidir. Buna sessiz kalınmasıda mümkün değildir. Yargıyı silah olarak kullananlar, bir gün gelir silah kendilerini vurur. Silivri soğuk demişlerdi, gerçekten soğukmuş... Tekrar geleceğim" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.