Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"ÜSTÜ ÖRTÜLEN ÖLÜM SAYISI YAKLAŞIK 55 BİN CİVARINDADIR"

"Malumunuz üzere tam 78 vatandaşımız Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında can verdiler. Yine önlenebilir bir olayda hayatlarını kaybettileri. Üstelik 36 tanesi çocuktu. Daha 1 hafta önce karnelerini almış ve sadece Şubat tatili yapmak isteyen 36 çocuğumuz kaybolup gittiler. Garibanına gün yüzü göstermedi. Pazartesi günü sabah okula gideceklerdi şimdi kara toprağın altına girdiler.

Yöneticilerin ihmallerinden kaynaklanan hiçbir ölüm toplumun hassas olduğu duygular istismar edilerek geçiştirilemez. 2002 sonrasında yönetimin ihmali, denetim eksikliği ya da kayırmacılığından kaynaklanan ve kader fıtrat denilerek üstü örtülen ölüm sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır.

Bu sayıya deprem felaketlerinde hayatlarını kaybedenler dahil değildir. İstisnasız herkesin kabul ettiği üzere insan en değerli carlıktır ve devlet yönetiminde öncelik yaşam hakkıdır.

"BU İSİMLERİN EN BİLİNENİ TURİZMİN BAŞINDAKİ KAYYUMDUR"

Oturdukları koltuğu Erdoğan’ın verdiği tımar zanneden, sıra görev sorumluluğuna geldiği zaman sırra kadem basanların düzeninde yaşıyoruz. Bu isimlerin en bilineni Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o da turizmin başındaki kayyumdur.

22 senedir günahına girdiğiniz yüz binlerce vatandaşın hesabını mahşere bırakmayacağız!

Şimdi çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Milletimizi sokağa çıkarsanız yakarız diye tehdit ederken sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Artık biliyoruz, kaos peşindeler.

"YARINLARDA HEPİMİZİ İHANET SENARYOLARINA KURBAN EDECEKTİR"

Siyaset tarihi göstermiştir ki kaosu yaratanlar, o kaosun altında kalmaya mahkûmdur. Öz milletine illet-zillet diyebilecek kadar gözü kararmış bir kibri buradan uyarıyorum; Büyük Türk Milleti’nin ferasetini unuttunuz. Bunun siyasi faturası ağır olacak!

Ehli namus ve ehli vatan çoğunluk Türk evlatlarına sesleniyorum: Her neredeyseniz yerinizden çıkınız, kafalarınızı artık kaldırınız! Bugün aklınızın kabul etmediği bu akıl dışı yağma düzenine susarak veya saklanarak daha fazla direnemezsiniz! Ya çarka girip yok olacaksınız ya da o çarka çomak sokacaksınız!

Bugün Ekrem İmamoğlu’na iddianame, Hüseyin Baş’a denetimli serbestlik, Ümit Özdağ’a tutuklama kararı yazan; Müsavat Dervişoğlu’na yazılmış tehdit mektuplarını okuyan bu düzen, Dün Ergenekon’da şerefli Türk subaylarına ihtilallerde bu ülkenin aydınlarına, genç umutlarına yaptığı gibi eğer bu devrana dur demezsek yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir.