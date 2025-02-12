Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Yavaş'ın ön seçime katılmamasına ilişkin, "Türkiye en önemli meselesidir. Siyasilerin bunu kişileştirmeden yol haritasını belirlemelidir. Asolan Türk miletidir. Siyasiler rejim için konuşmalı." dedi.

"MESELE KİŞİLER DEĞİLDİR"

CHP içinde dönen 'ön seçim' tartışmalarına değinen Dervişoğlu, "Mesele sandığın milletin önüne getirilmesi meselesi değildir. Mesele kişiler değildir, o cumhurbaşkanı olsun, bu cumhurbaşkanı olsun da değildir. Erdoğan karşıtlığı üzerinden kendi hevesini devam ettirmek, halka yalan söylemek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN KURGULADIĞI BU KUMARHANE DÜZENİNİ BOZACAĞIZ"

Dervişoğlu'nun ekonomiye dair iktidarı sert eleştirilerde bulunarak, şunları söyledi;

"AKP’den ekonomi masalları dinlemeye artık ne gücüm ne zamanım var. Bunlar bile isteye yaşama geçirilen politikalardır. Fakirleşme, sarayın milleti disipline etme siyasetinin ana fikridir. İnsanları borç batağına düşürme bu sadaka ekonomisinin bir parçasıdır. Her zaman kasanın kazandığı, turpları bilmem ama heybenin kasa olduğunu gayet iyi biliyorum. Kasanın büyüğünün nerede olduğunu da çok iyi bilmekteyiz. Bu kumarhane ekonomisine mahkum olmayacağız. Onların kurguladığı bu kumarhane düzenini bozacağız, bu ekonomiyi onların elinden kurtaracağız. Üç günlük ömrümüz var o üç günün biri açlık, biri yoksulluk biri de ölüm. Bu yüzden gün el ele verip omuz omuza verebilme günüdür. Hakkımız olanı geri almak hakkı haklıya teslim etme günüdür.

'MUHALEFET AKLINI BAŞINA ALMAZSA...'

Erken seçim tartışmalara da değinen, "Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Kural anayasa kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah'tan da korkmamaktadır. İktidarsız bir an bile nefes alamayacak, kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında geçmişte yaptığınız gibi 'bunlar atı alıp Üsküdar'ı geçerken el sallamaya' hazırlananlara sesleniyorum. Umut safdilce ayakta tutulamaz. Muhalefet aklını başına almazsa, önümüzdeki seçim süreci demokratik bir ülkenin olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği şekilde olmayacaktır. Sizin zatı muhtereme 'gel gel' yaptığınız yer onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. hakem düdüğü, kronometre ondadır. Muhalefetin toplumsal gücüne rağmen kuralları belirleme imkanı Erdoğan'a verilmemelidir. Sanıyorsanız ki milli irade galip gelecek, onun milli iradesi sizin milli irade sandığınız şey değildir. Milli iradede seçimle gelen seçimle gidenler vardır. Türkiye'de milli iradenin millisi gitmiş geriye sadece iradesi kalmıştır." şeklinde konuştu.