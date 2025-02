Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"ASIL MESELE SARAY'DAKİNİ DEĞİŞTİRMEKTİR"

"Sıkıştıkça Bakan değiştiren Erdoğan'la Türkiye düze çıkamaz. 7 yılda kaç Bakan değişti, hiçbiri işe yaramadı. Çünkü sorunun kaynağı yerinde duruyor. Asıl mesele Saray'dakini değiştirmektir.

"ARTIK BU İKTİDAR, TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMİYOR"

Gücü hep bu millete yetti. 'Milletin boğazından nasıl keseriz' diye planlar yaptılar. Çünkü uygulanan ekonomi planının bir ayağı eksiktir. Vatandaştan tasarruf bekleyen iktidar önce kendisinden tasarruf etmelidir. Vatandaşın hazinesini, cebine akıtmalıdır. Bunların yağması ile gelen ekonomik kriz 7 yıldır sürüyor. Artık bu iktidar, Türkiye'yi yönetemiyor.

"ERDOĞAN SİYASETİ DEDİĞİMİZ BU DÜZEN İLMEK İLMEK ÖRÜLDÜ"

Gerçek suçlular sokaklarda rahatça gezerken, başını kaldıranı Silivri'ye göndermek için canhıraş çalışıyorlar. Amaç korku siyasetinin bir uzantısı olarak katili, tecavüzcüyü, sapığı, dolandırıcıyı, çete mensubunu sokaklara salmak istiyorlar. Peki bağımsız Türk yargısından saray kadılığına nasıl geldik? Her şey tek bir hamleyle olmadı. Erdoğan siyaseti dediğimiz bu düzen ilmek ilmek örüldü. Bu iktidarın en önemli özelliği sinsiliğidir. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz. Bu gidiş Türk milletinin hak etmediği bir yolculuğu işaret ediyor. İktidar ya da borazanlarına sorsan Türkiye'de bu bahsettiğimiz sorunların hiçbiri yaşanmıyor. Onlar için her şey güllük gülistanlık. Her işi yalan, her işi yanlış olanlar hamaseti ekran koruyucusu haline getirirler, bugün bu iktidarda olduğu gibi.