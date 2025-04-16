Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi'ne lokanta sahibinin getirilmesine ilişkin, "Saray sofrasının uşaklarını devlet kurumlarına üye ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAM REJİMİNDEN KURTULUŞ ŞARTTIR"

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde oldu;

"Türkiye bereketini kaybetmiştir. Demokrasiye özlem tıpkı diğerleri gibi kimlik ayırt etmiyor. İstanbul'da da kayyum var, Hakkari'de de kayyum var. Tek adam rejiminden kurtuluş şarttır. Kayyum rejimi var. En büyük kayyum ise Erdoğan'dır. İYİ Parti bu yıkıntıdan kurtulmak için parlamenter sisteme geçmek olduğunu ilan ediyor. Çünkü kimse Saray'a yamanmak zorunda kalmasın.

"SARAY SOFRASININ UŞAKLARINI DEVLET KURUMLARINA ÜYE EDİYORSUNUZ"

"'Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün" denilen zat, Erdoğan imzasıyla Ekonomi kuruluna atandı. 4 haneli rakamlarla hesap yapan lokanta sahibi Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. Bu beylerin özelliği TRT'de bol soslu program yapıyor olması. Tekirdağ köftecilerinin ne eksiği vardı da aklınıza gelmedi de Saray sofrasının uşaklarını devlet kurumlarına üye ediyorsunuz. Ey Mehmet Şimşek, bu politika kurulu atanması ile ilgili tasarruflar hakkında ne düşünüyorsun? Biliyorum ki sen buna, görüş söyleyemezsin.

SİZİN ELİNİZDEKİ KAN, CUMHURİYET'İN KANIDIR

Günler geçiyor, fotoğraflar değişiyor. Sizin elinizdeki kan, Cumhuriyet'in kanıdır. Ey büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanları size söylüyorum; Fıtrat değişir sanma bu kan o kandır. Allah yukarda şahidimdir, Türkiye'yi sizin elinizden de alacağız.