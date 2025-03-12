Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, bebek katili Öcalan ile ilgili 'PKK'nın kurucu önderi' olarak bahseden Bahçeli'ye tepki göseterirken, "Eli kanlı müebbetlik bebek katili, terörist başından 'kurucu önder' diye bahsedilebildiği bir aşamaya geldik" dedi.

"TERÖRİSTBAŞINDAN, 'KURUCU ÖNDER' BAHSEDİLMEYE BAŞLANDI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan ile ilgili 'PKK'nın kurucu önderi' olarak bahsetmesine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Haftalardır bu kürsüden ve ekranlardan dile getirdiğimiz; Cumhuriyeti yıkmak ve Türkiye’yi Türksüzleştirmek planı, devleti yöneten saray sultası ve onun mandacı aklı eliyle adım adım gerçekleştirilmektedir. Yaşadıklarımız, duyduklarımız, verilen fotoğraflar, bu ihanet sürecinin iletişim kampanyalarıdır. Beştepe-İmralı-Balgat hattında artık şaşıracak bir şey kalmamıştır. Eli kanlı müebbetlik bebek katili, terörist başından 'kurucu önder' diye bahsedilebildiği bir aşamaya geldik. Daha önce söylediğim gibi, Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU SİSTEMLE ARTIK REHİN ALINMIŞTIR"

Teröristbaşının özgürleştirilmesinden bahsedildiğinin altını çizen Dervişoğlu, "İmralı'daki müebbetlik teröristbaşı bu süreçte sadece kukladır. Şimdi çıkıp parti parti dolaşan İmralı postacıları bir umut hakkı demekte ve Apo'yu özgürleştirmekten bahsetmektedirler. Ömür boyu başkanlık koltuğunda oturma hevesinin Türkiye'ye nelere mal olduğu ortadadır. İmralı canisine el uzatmak da buna dahildir. Türkiye artık sadece kötü yönetilmiyor. Türkiye bu sistemle artık rehin alınmıştır. Vatandaşlık üç kuruşa satılmaktadır, vatanımız arsa olarak görülmektedir. İşte buna karşıysanız düşman hukukuna göre muamele görüyorsunuz" dedi.

"SAVAŞ TEZKERESİ ÇIKARILMASI İCAP EDECEK"

"Suriye'de olanlar Türkiye'de olanlar bir ön gösterimidir. Çünkü Suriye'de olanlar da Irak'ta olanların devamıdır" diyen Dervişoğlu, "Kendimizi korumak için artık Meclis'ten sınır ötesi operasyon yetkisi istenmesi mümkün olmayacak. Savaş tezkeresi çıkarılması icap edecek" şeklinde konuştu.

"HER AY 7 BİN LİRANIZI ÇALDI VE YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKTİ"

Ekonomideki kara tabloya değinen Dervişoğlu, "Buradan soruyorum; ekonomi iyiyse asgari ücretli neden hala açlık sınırının altında yaşıyor? Bu ülke büyüyor da büyüme kimin cebine gidiyor. Emekçi kardeşim, bu yıl almanız gereken asgari ücret en az 29 bin lira olmalıydı. Ama bu iktidar her ay 7 bin liranızı çaldı ve yandaşa peşkeş çekti. Bu bir soygundur aslında. O yüzden biz kanun teklifimizde TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyonu değil gerçek enflasyonu baz alıyoruz. Teklifimizde yer alan diğer maddeleri de emekli ve memurlarımızın hakkını da elbette teslim ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.