Müsavat Dervişoğlu sert konuştu: Makamların peşinde koşanlara sarayların vebal yüklü yolları açık olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin katıldığı kampın kapanışında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLETE HİZMET AMACIYLA KURULDUK"

İYİ Parti'yi suni bir gündemle ve şahsi amaçlarla inşa etmediklerini vurgu yapan Dervişoğlu, partinin milletten aldıkları talimatla millete hizmet amacıyla kurulduğunu sözlerine ekledi.

"SARAYLARIN VEBAL YÜKLÜ YOLLARI AÇIK OLSUN"

İYİ Parti'yi iktidara taşıyana kadar çalışacaklarının altını çizen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"'Biz' hedefi karşısında, 'ben' demenin hoyratlığına ve kibrine kapılan, kendini partisinden ve milletten üstün tutanlara, kerameti 'biz olmakta' değil, 'ben olmakta' arayanlara, kıymeti kendinden menkul olanlara, her şeyi kendinden bilenlere, akıtılacak alın terinin değil, önüne konacak makamların peşinde koşanlara, koltukların, şatoların, konakların, köşklerin ve sarayların vebal yüklü yolları açık olsun. Dünümüzü unutmayacağız, yarınların peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz, dalından kopmuş yaprak misali savrulmayacağız. Rüzgar ekenlere fırtına biçeceğiz.

"İNANAN BİZİMLE YÜRÜSÜN"

Ekmeğimizi küçülten, haklarımıza ve haysiyetimize saldıran, devletimize ve milletimize aidiyeti sarsan bu derin ve organize kötülüğe karşı iyiliğin bayrağını yükseltmek için bugün yeniden 'vira bismillah' diyoruz. Ben bu kutlu yolda iyilik sancağını yükseklere kaldırıp yürüyorum. Onu zafer burçlarına taşımak sizin ellerinizde. İnanan bizimle yürüsün, inanmayan var ise onun da yolu açık olsun."