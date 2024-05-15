Müsavat Dervişoğlu: Tek adam saltanatını devam ettirecek pazarlığın içinde olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, konuşmasında, anayasa tartışmalarına değindi.

"İYİ Parti’nin, Türkiye’nin gündemine dayatılan yeni anayasa ile ilgili duruşu son derece açıktır" diyen Dervişoğlu, "Biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şu sözlerle devam etti:

Elbette isteyen parti istediğiyle birlikte görüşebilir ve yumuşayabilir. Biz, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkelerine, sıkı sıkıya bağlı bir siyasi parti olarak, Parlamenter demokrasiden, hukukun üstünlüğünden adil bir devletten taraf olan bir siyasi parti olarak, bu memlekette tek adam saltanatını devam ettirecek hiçbir pazarlığın içinde olmayacağız.

"AJAN ARIYORSANIZ MEMLEKETE DOLDURDUĞUNUZ YABANCILAR İÇİNDE ARAYIN"

“Dezenformasyon AKP’nin engellemek istediği değil tekelleştirmek istediği şeydir" diyen Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye’deki yabancıları araştıranlara hapis cezası getireceklermiş. Bu demografik işgale karşı çıkanları hapisle tehdit ediyorlar. O hâlde ilk taşı ben atıyorum. Bizi ajan olarak suçlayacak varsa hodri meydan diyorum. Sayın Erdoğan ajan arıyorsanız memlekete doldurduğunuz yabancılar içinde arayın" açıklamasında bulundu.