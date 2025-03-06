Müsavat Dervişoğlu'dan '6284 Sayılı Kanun' çıkışı: En etkin biçimde uygulanacak

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından dolayı 6284 Sayılı Kanun uygulanmasında sıkıntıların olduğu siyasi isimler tarafından belirtiliyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ise kanuna ilişkin, "Bizim iktidarımızda 6284 Sayılı Kanun en etkin biçimde uygulanacak. Devlet, kadına şiddeti önleme konusundaki uluslararası taahhüdünü yeniden üstlenecek. Uzaklaştırma ve koruma kararlarına uyulması sıkı sıkıya denetlenecek, ihlal edenlere anında yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi' paneline katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, "Toplantımızın başlığı bile can yakıcı sorunumuzun tarifi açısından bize fikir veriyor. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal'in vizyonu ile kadının statüsünü yükseltmeyi yüksek bir hedef olarak belirlemişti. Nitekim bu konuda, kendini medeniyetin sembolü ilan eden ülkelerden bile hızlı ve ileri adımlar da atıldı. Ama Cumhuriyet'in bu hedefini ve daha önemlisi asıl amacını kavrayamayan idareciler elinde, ilk yıllardaki vizyonun gerisine düştük. İşin belki de en acı tarafı budur. Kendi ailesindeki kadınlardan rol modeller çıkararak, topluma örnek olmayı seçen bir liderlikten; sahip olduğumuz rol model kadınlarımızı hırpalayan, hor gören, önüne barikatlar ören idarecilere geldik. Cumhuriyetimizin en bahtsız dönemini yaşıyor olmamız belki de bu yüzdendir. Çünkü mevcut iktidarın kadına bakışındaki sakatlık sonucu Türkiye'de kadının adı, tarihte örneğine rastlanmayacak şekilde yok edilmekte ve silinmektedir. Bir taraftan gündelik şiddet ve cinayetler, bir taraftansa işsizlik, ekonomik şiddet, bırakın kadının statüsünün yükseltilebilmesini, hayatta kalabilmesini bile güç hale getirmektedir. Kadınların güçlenmesi, sadece ekonomik refah açısından değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimiz açısından da önemlidir" dedi.

'2,2 MİLYON İŞSİZİN YARISINDAN FAZLASI KADIN'

Kadınları daha fazla iş hayatına katacak, şiddetten koruyacak ve eğitimde eşit fırsatlar sunacak reformlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Dünya geneline baktığımızda; kadınlarda istihdam oranı yüzde 45 düzeyindeyken, Türkiye'de hala yüzde 34’ün üzerine çıkamamıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı 2,2 milyon işsizin yarısından fazlası kadın. Kadının sorunları elbette sadece bugünkü iktidarla başlayan bir mesele değildir. Ama bu iktidar döneminde maalesef mesele olmanın ötesine geçmiş, kelimenin tam anlamıyla faciaya dönüşmüştür. Kadının gülmesinden bile rahatsız olan rahatsızlık, maalesef Türkiye'yi yönetmektedir. İktidar, kadınlara, 'doğurun' talimatı verirken, 'yaşayın' demeyi aklından bile geçirmemektedir. Kadınların sorunlarının tespiti ve çözüm arayışları sıradan bir sosyal sorumluluk meselesi değildir. Bu aslında bir devlet meselesidir. Kadınların ve herkesin huzurunda bir kez daha söz veriyorum; bizim iktidarımızda 6284 Sayılı Kanun en etkin bir biçimde uygulanacak. Devlet, kadına şiddeti önleme konusundaki uluslararası taahhüdünü yeniden üstlenecek. Uzaklaştırma ve koruma kararlarına uyulması sıkı sıkıya denetlenecek, ihlal edenlere anında yaptırım uygulanacaktır. Kadına karşı işlenen suçlarda, hakaret, tehdit, darp, cinayet hiçbir suç ayrımı gözetmeksizin indirim kesinlikle olmayacak, yargılama süreçleri yıllarca sürüncemede bırakılmayacak, deliller hızla toplanacak, adalet hızla tecelli edecektir" diye konuştu.