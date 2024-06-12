Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener çıkışı: Hiç kimse yeise kapılmasın...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener çıkışı: Hiç kimse yeise kapılmasın...

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yanıt verdiği paylaşımını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir" dedi.

İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair sessizliğini bozdu.

Kendisi hakkında ortaya atılan "Bir iş insanının Yargıtay'daki davasını çözmek için gitti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Akşener, yaptığı 2 sayfalık açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detay vermedi, ancak "iş insanının Yargıtay'daki dosyası için görüşüldü" iddiasına tepki gösterdi.

"OFİS AÇMADIM"

Bu iddiaya karşı "Sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve sayın Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ofis açtığı yönündeki iddiaları da reddeden Akşener, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir amaçla ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim" şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'AKŞENER' AÇIKLAMASI

Akşener'in bu açıklamalarının ardından, özellikle yarınki grup toplantısında yapacağı açıklamalar merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Meral Akşener'in açıklamalarını alıntılayan Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" dedi.

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