Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

22 bin 104 TL sadaka bile değildir. Çekin artık vatandaşın cebinden elinizi... Vatandaşın gözüne bakarak konuşun. Biz işçinin hakkını korumak için grev yerlerinde gerekirse grev gözcüsü olacağız.

Dolar kuru ile hesaplandığından bu hükümet 4 milyar dolar vergi topladı. Bu ekonomik kriz değil, yönetim ve iktidar krizidir. Bu krizin acı reçetesini ise hükümet vatandaşa yazmıştır. Vatandaşta mutlaka bunun hesabını seçimde soracaktır. Asgari ücreti referans rakam haline getirdiler. Artık derin yoksulluğu konuşuyoruz. Saray ise milletin derdine yine sağır, yine kör...

SURİYE TEHDİTİ

Bölgedeki savaş ve çatışmaların önümüzde dağ gibi duran iklim krizinin dikkate alınarak, bir daha Türkiye’nin böyle bir göç dalgasına maruz kalmaması için gerekli önlemlerin zaman geçirilmeksiniz alınması temin edilmelidir. Rejimin değiştiği Suriye’de, ülkemizin güvenliği açısından bir terör devletinin kurulması ihtimalinin bile taviz verilmeksizin engellenmesi gerekmektedir.