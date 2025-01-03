Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert eleştiriler...

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP-DEM görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Türklük dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür. Eli kanlı terörist başı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkarılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olmaz." dedi.

“YENİ PARADİGMA” TAM OLARAK BUDUR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' açılımı son olarak DEM'in İmralı ziyareti ile farklı bir boyut kazanmıştı. Dün ise MHP-DEM arasında tarihi bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, sert açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele’nin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdi ise son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır. Bahçeli ve Erdoğan’ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği “yeni paradigma” tam olarak budur. İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun “nesebi gayrı sahihliğini” ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür." dedi.

"ELİ KANLI TERÖRİST BAŞI TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNE BARIŞ GÜVERCİNİ DİYE ÇIKARILMAKTADIR"

"Eli kanlı terörist başı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkarılmaktadır." diyen Dervişoğlu şunları söyledi;

"Türklük dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür. Eli kanlı terörist başı büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkarılmaktadır. İYİ Parti olarak bizim cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olmaz.İYİ Parti hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Terörist başının meşrulaştırılmasına karşıyız. Milletimizin bir kez daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti'nin durduğu yer tarihin doğru yeri yeridir. DEM heyetlerini muhatap almayacağız. Milletin kandırılmasını izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Yarının aydınlık ufukları ile buluşturacağız."

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