Müsavat Dervişoğlu'ndan bebek katili Öcalan'ın videolu mesajına sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Bahçeli'nin vesile olduğu bebek katili Öcalan'ın videolu mesajının gelmesine "Şu aymazlığa bakar mısınız? Hem de mesajında, hala ulusal kurtuluş mücadelesi diyor, hala kazandığını ilan ediyor. Bu orta oyununda kazananın kim olduğu ortadadır. Ve ben, böyle bir aymazlığı tarif edecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun!" tepkisinde bulundu. Dervişoğlu Erdoğan'a süreç içerisinde yeni unvanını açıkladı. Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Ak Parti Genel Başkanı, artık bir unvanın daha var. Sen artık Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ” ni affeden birisin. Sen vatandaşlarımızı şehit eden hainleri imzan ile affeden bir Cumhurbaşkanısın" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: SORUMLULAR HER KİM OLURLARSA OLSUNLAR HESAP VERMELİDİR

Dervişoğlu sözlerine Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlere baş sağlığı dileyerek başladı. Dervişoğlu, "12 askerimizi yitirmemizin sorumlusu, hırdavatçıda 500 liraya satılan bir alet olamaz. Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir duyarsızlık, böyle iş bilmezlik olamaz. Türkiye’m 12 evladını, 12 askerini bu şekilde yitirmiş olamaz. Sorumlular her kim olurlarsa olsunlar, öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Etkili, yetkili, tüm kişi ve kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türk Milletine hesap vermelidir. Acilen, behemahal hesap vermelidir. Sorumlular hesap vermezse, Emin olun bu salon, bu parti, bu millet bu hesabı soracaktır! Mutlaka soracaktır" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDEN TERÖRİSTBAŞININ VİDEOSUNA: YAZIKLAR OLSUN

Müsavat Dervişoğlu bugün sabah saatlerinde bebek ve asker katili Öcalan'ın yayınlanan videolu mesajında sert tepki göstererek şunları dile getirdi:

"12 vatan evladının şehadet haberi milletimizi yasa boğarken, Sayın Erdoğan ne yaptı? İmralı’daki katilin ulaklarıyla görüştü. Böyle bir günde böyle bir görüşme için hiçbir sakınca görmedi. Ama Adalet Bakanı, aynı heyetle, şehit cenazeleri var diye dün planlanan görüşmesini erteledi. 12 vatan evladının şehadetini de mi umursamadınız? Milletin gözyaşı döktüğü bir günde, o katilin ulaklarıyla görüşmekten hiç mi rahatsız olmadınız? Yurdun dört bir yanında programlar iptal edilirken, ertelemek de mi gelmedi aklınıza? Vicdandan ve milletten bu kadar mı koptunuz? Üstelik, memlekette gece ekran karartan iktidar, sabahına, İmralı’daki teröriste görüntülü mesaj çektirip dünyaya dağıttırabilmektedir. Özgür medyaya yasak olan yayın, teröriste serbest! Şu aymazlığa bakar mısınız? Hem de mesajında, hala ulusal kurtuluş mücadelesi diyor, hala kazandığını ilan ediyor. Bu orta oyununda kazananın kim olduğu ortadadır. Ve ben, böyle bir aymazlığı tarif edecek söz bulamıyorum. Yazıklar olsun!"

DERVİŞOĞLU'NDAN ÇAMLI İÇİN ERDOĞAN'A SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

Dervişoğlu, Cumhuriyet'e '1923 kanlı darbe' benzetmesi yapan 'Yeliz' lakabıyla tanınan AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı için Erdoğan'a seslendi. Dervişoğlu, "Bu kendini bilmezin, “Kanlı bir darbe” diye tanımlamaktan utanmadığı Cumhuriyet devletini temsil eden sensin. Bu haddini bilmeze hepimizden önce, senin müdahale etmen, senin cevap vermen yakışır. Sükut ikrardan doğar! O yüzden, bu konuda susamazsın. Bundan sonrası, 5064 savcı içinden birisinin çıkıp, “Ben Cumhuriyetin Savcısıyım” diyerek gereğini yapmasıdır. Emin olun binlerce kahraman Türk polisi, bunun kendini bilmezin başını öne eğip, ters kelepçe takmak için hazır ve nazırdır! Buradan suç duyurusunda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"İCRAATA GELİNCE ÜÇ MAYMUN"

Dervişoğlu, en düşük emekli aylığı tepkisinde bulunarak, artırılması yönünde çağrıda bulunarak, " En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirin! Sadece en düşük maaşla sınırlı kalmayın; daha yüksek emekli aylığı alanlara da aynı oranda artışı yansıtın. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın X hesabında hala duran “Emekliye seyyanen zam.” vaadini de yerine getirin. Memur emeklilerine verdiğiniz sözü tutun!.. Tweet atarken mangalda kül bırakmıyorsunuz, icraata gelince üç maymun! Bir Cumhurbaşkanı kuru sıkı atamaz. Milyonlarca emekliye “vaat ettim ama unuttum” diyemezsin!" dedi.

"MİLLETİN MALINA, HAKKINA, RIZKINA UZANAN ELİ KIRACAK BİR SİSTEM GETİRECEĞİZ!"

Dervişoğlu yolsuzluklara değinirken, "Altın kaçakçılığı yapıyorlar, benim yolsuzum deyip sümenaltı ediyorlar. İnsan kaçakçılığı yapıyorlar, bizimkiler deyip aklıyorlar. Hazine malını kaçırıyorlar, bize helal diyorlar. Türk insanının hayatı, ayakkabı kutularıyla, baklava kutuları arasında heba oluyor. İYİ Parti’ninse bu konuda tek bir hedefi vardır; yolsuzlukla sistematik mücadele. Kim yaparsa yapsın, kimden gelirse gelsin, milletin malına, hakkına, rızkına uzanan eli kıracak bir sistem getireceğiz! Bu haram çarkını sökeceğiz, ardından kırıp tarihin çöplüğüne atacağız." şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU: BU NASIL BİR TİYATRODUR ALLAH AŞKINA!

Terör örgütü PKK'nın, “iyi niyet gereği” 20-30 kişilik bir silah bırakma töreni düzenleyecekmiş" haberlerine Dervişoğlu,şunları dile getirdi:

"Bu silahlar, onu kimin ne için kullandığına bakmadan imha mı edilecektir? Yoksa olması gerektiği gibi adli emanete mi alınacaktır? Görelim bakalım hangisi olacaktır! Türkiye Cumhuriyeti devletinin istihbaratı, askeri, polisi, terörle mücadele eden kurumlardır. Bu hain terör örgütünün varlığının ve işlediği suçlarını cezalandıran ise Türk yargısıdır. Bu silahlar, Türk milletine ve devletine karşı kuşanılmış ve kullanılmıştır. Bu silahları bırakacakları yer neresidir? Türkiye, kendisine karşı 40 sene bölücü terör yürütmüş bu örgütün silahlarını Niçin başka bir ülkenin toprağında teslim almaktadır? Herhangi bir etkin pişmanlıkta bulunup, yargılanmaları da söz konusu olmayacakmış. Geldikleri gibi gideceklermiş. Bu nasıl bir tiyatrodur Allah aşkına! Biz ne yapıyoruz diye soran bir Allah’ın kulu kalmadı mı? Devletin önemli kurumlarında bir tane Türk yönetici kalmadı mı?Hepiniz mi mankurtlaştınız!

“TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ” Nİ AFFEDEN BİRİSİN"

Çözüm süreci üzerinden Erdoğan'a “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ” ni affeden birisin" ünvanını veren Dervişoğlu, "Adı çözüm, özü “İhanet Sürecinin” ikinci versiyonunda, İktidar kadrosu öyle alengirli işler çevirmeye başlamıştır ki; Milletinden aldığı yetki ile milletini aldatan bu kadrolar, tarihe kara bir leke olarak geçecekler. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Ak Parti Genel Başkanı, artık bir unvanın daha var. Sen artık Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ” ni affeden birisin. Sen vatandaşlarımızı şehit eden hainleri imzan ile affeden bir Cumhurbaşkanısın. Sen, seni her eleştireni hapse attırmaktan çekinmeyen, milletine silah sıkanları ise affetmeyi tercih edensin" dedi.

DERVİŞOĞLU'NDAN REFERANDUM ÇAĞRISI

"Sandığı getirin" diyen Devişoğlu, "Cezaevlerini belediye başkanıyla, gazeteciyle, öğrenciyle, siyasetçiyle, akademisyenle, kısacası kendilerine biat etmeyen aykırı ses çıkaran kim varsa onlarla dolduruyor. Milletimiz artık ne verdiğiniz kararları, ne yaptığınız işleri ne de girdiğiniz yolu destekliyor. Eğer tersini düşünüyorsanız buyurun sandığı getirin! Teröristleri hükümet ortağı yaptığınız hale milletimiz karar versin. Referandumla sorun: Ben artık senin katillerini bile affediyorum. Vatan hainlerini Cumhur ittifakına aldım, Ne düşünüyorsun diye bir sorun bakalım" ifadelerini kullandı.

"PARLEMENTER SİSTEME GELİN GEÇELİM"

Sansürlere tepki gösteren Dervişoğlu, parlementer sistem çıkışında bulunan Dervişoğlu, "Sansürle, karartmayla bu ülkenin gidebileceği bir yer yoktur. Bu ülkeyi yönetenlerin de gidecek bir yeri yoktur. Halk Tv’yi, Sözcü’yü, Fatih Altaylı’yı ve daha nice gazeteciyi, yazarı, Söyleyecek sözü olanı susturarak gidilebilecek bir yer yoktur. Susturulmuş bir Türkiye değil, konuşabilen Türkiye istiyorum. Tek adam düzenine gelin, son verelim. Parlementer sistemine geçelim" dedi.

"İMRALI AŞKININ ESBAB-I MUCİBESİNİ HELE BİR AÇIKLA"

AKP ve MHP'nin yeni anayasa çağrısına ise Dervişoğlu, "Yeni Anayasa diyerek, yeni Türkiye diyerek, sen Türk değil, Türkiye’lisin diyerek Bizi soktukları bataklığı anlatıyorlar. Trump, Erdoğan’ın ve Netanyahu’nun el sıkışacaklarını söylemiştim. Gücü muhalefete yeten Erdoğan’a söylüyoruz: Birden bire aklınıza düşüveren bu İmralı aşkının esbab-ı mucibesini hele bir açıkla! Bu üniter devlet yapısının ve vatandaşlık tanımının doğrudan inkarıdır. Bu şartlar altında, Sözde Terörsüz Türkiye’nin, Türk’süz, Türkiye olmadığını açıkla bakalım!" tepkisinde bulundu.