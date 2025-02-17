Müsavat Dervişoğlu'ndan canlı yayında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, NOW TV ekranlarında İlker Karagöz’ün gündeme dair sorularını yanıtladı ve "Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a da tepki gösterdi ve canı yayında suç duyurusunda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaşadığı iştahın muhalefette de kendini göstermeye başladığını belirten Dervişoğlu, "Bakın neyi konuşuyoruz? Adayları konuşuyoruz" dedi.

Olası anayasa değişikliği ile ilgili takınılması gereken tavırların konuşulması gerekirken, muhalefetin başka şeyler konuştuğunu belirten Dervişoğlu, "Siyaset kişiselleşiyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri zarar görüyor. Herkes 'kim, ne olacak' tartışmasına düşerken, vatandaşın hali ne olacak sorusu cevapsız kalıyor" dedi.

İşte Dervişoğlu'nun yayındaki konuşmalarından satır başları:

ÜLKEYİ YÖNETENLER NE HALDE OLDUĞUMUZU GÖRMÜYOR MU?

- Ülkeyi yönetenlerin baktığına inanıyorum ama gördüklerine hiç şahit olmadım. Dolayısıyla yaşanmış olumsuzluklarla alakalı görüş beyan eden de yok. 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Aslında bütün olumsuzlukların sorumlusu bugün iktidardır.

VEKİLDEN SAĞLIKÇILARA TEHDİT

Dervişoğlu “Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyen AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam için şu ifadeleri kullandı:

- Bu hiç şakaya benzeyen bir şey değil, çünkü sonunda "kışkıtırım" cümlesi de var. TBMM'de sağlık çalışanlarını korumak adına yasa çıkarıldığını düşüneceksiniz. "Ben ekipmanları sağladım hizmet alamıyorsanız gidin hekimlerin yakasına yapışın, şayet bunu yapmazsanız ben sizi kışkırtırım." derseniz, bu siyasetçiye yakışmayan bir üsluptur. Ayrıca kendi içinde suç da barındırıyor. Bundan "şaka yaptım" diyerek kurtulunulamaz. Bu cümleler tehlikelidir ve sağlık çalışanlarına da hakarettir. Ağzından çıkanı tartmayanların en son yapacağı iştir siyaset. Bu yapılan , sorunları güç kullanılarak sorunların çözülmesi yönünde vatandaşı teşvik etmektir. Asıl vatandaşı tahrik etmek budur. Ve sıradan suçlardan halkı birbirine kışkırtmak suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkaranlar, ceza evine dolduranlar, bu cümleye çok dikkat etsinler. Buradan söylediklerimi suç duyurusu kabul etsinler. Savcılar harekete geçmeli.

TÜSİAD HAKKINDA AÇIKLAMALAR

- TÜSİAD YİK Başkanı'nın söylemlerinden niyet okuması yapıyorlar. Türkiye susturuldu. Konuşanlar hapishaneye gönderiliyorlar. Suat Toktaş haber yapma refleksinden dolayı tutuklanıyorsa, Türkiye susturulmak isteniyor. Türkiye'de yargı sisteminin tartışıldığının söylenmesinin neresi yanlış. Madem TÜSİAD'ın sicili bozuk diyorsunuz o zaman neden bu kadar teşvik veriyorsunuz.

İMRALI SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR