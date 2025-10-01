Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP lideri Özel'e Atatürk’lü uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 28’inci dönem 4’üncü yasama yılının açılışı dolayısıyla gittiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ATATÜRK'ÜN KURDUĞU MECLİS İLE KURTULMUŞ'UN KURDUĞU KOMİSYONUN KARIŞTIRILMAMALI"

Meclis açılışında protesto amacıyla yer almayan partiler olduğuna işaret edilerek, İYİ Parti’nin de süreç komisyonuna katılmadığı hatırlatılan Dervişoğlu, “Biz komisyonu protesto etmedik. Komisyonun herhangi bir netice verecek girişim olmadığını, Abdullah Öcalan tarafından kurulmasının istendiğini, Devlet Bahçeli tarafından önerilmiş, Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmış, Numan Kurtulmuş tarafından da kurulmuş bir komisyon olduğu düşüncesinden hareketle karşı duruşlarımızı sergiledik. Yetkisiz bir komisyon olduğunu ifade ettik. Dün bulunduğumuz yerdeyiz. TBMM çalışmalarıyla alakalı olarak da bu zamanda kadar sergilediğimiz omurgalı duruşun takipçisi olduğunu ifade ettik. Bahsettiğiniz komisyon Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine kuruldu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk tarafından kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nı yöneltti, Cumhuriyeti kurdu. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu bir meclis çalışmasıyla Numan Kurtulmuş'un kurduğu komisyon çalışmasının birbiriyle karıştırılmaması gerekir.” dedi.

“TBMM PROTESTO EDİLECEK YER DEĞİLDİR”

CHP’nin meclis açılışına katılmadığı hatırlatılan Dervişoğlu, “CHP de elbette ki bir siyasi karar almıştır. Siyasi partilerin almış olduğu kararları eleştirmek gibi hakkı vardır siyasilerin. Ama almış oldukları bu kararın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. Durduğunuz yerde durmaya muvaffak olacaksınız. Türkiye'yi bu noktaya getiren şeyler ayak üstü alınan kararlar yüzünden gerçekleşti. Normalleşme, yumuşama gibi süreçler yaşandı. Bunların nelere sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması, ana muhalefet partisi açısından baktığımızda sıkıntılı bir durumu beraberinde getirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi protesto edilecek yer değildir.” karşılığını verdi.

“TBMM’NİN MEŞRUİYETİNİ TARTIŞMAYA AÇMAK KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin “fevkaladenin fevkinde” şeklinde bir açıklama yaptığı hatırlatılan Dervişoğlu, “Amerika Birleşik Devletleri gezisi bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik hamlesi olması gerekir. Ancak bu geziden sonra bakıyoruz ki; dış siyaset konusu gibi değil, Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki iç rekabetin yansımaları olarak kendini hissettiriyor. Özellikle KAAN motoru üzerinden yapılan tartışmalara bakmak gerekir. Türkiye ne almıştır? Türkiye 70 milyar küp sıvılaştırılmış gaz almıştır, Türkiye nitelikli toprak elementlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına sunmuştur, Türkiye 300 civarında Boeing almıştır. Peki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye ne vermiştir? İddia edilen odur ki meşruiyet vermeye çalışıyordur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyetini tartışmaya açmak ya da meşruiyetin başka kapılarda aranması yolunda adımlar atmak bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Türkiye, fevkaladenin fevkinde cümlesinin yabancısı değildir. Ne demek istediğimi anlamışlardır” şeklinde konuştu.