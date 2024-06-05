Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP’ye geçen İYİ Partili vekillere çok sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Konuşmasında partiden ayrılan milletvekillerine değinen Dervişoğlu, “Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız” diye konuştu.

"GÜNEŞ MOTEL PAZARLIKLARINI ARATMAYAN AHLAKSIZLIK"

“Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz.” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, “Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır.” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu’nun gündeminde siyasetteki normalleşme de vardı. İYİ Parti lideri, “Yargıda, emniyette, jandarmada devletin tüm kurumlarında cemaatleri tarikatları söküp atın normalleşelim” dedi.

Dervişoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“VEFASIZLARA MAKAM VE MEVKİ VERMİŞİZ”

“İYİ Partimiz 7 yaşındadır… Onu oluşturan bizler de yarım asra yakın deneyimlerimiz ile buradayız. Partimizin yüksek siyasi ahlakının kaynağı da bu tecrübelerimizdir.

Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız.

Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Onları Allah’a ve kendilerini bir makama getirmek için emek sarf edip, ter akıtan dava arkadaşlarımızın tertemiz vicdanlarına havale ediyorum.

Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok, yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik’te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar.

“YUMUŞACIK OLUP İKTİDARA YAKTIKLARI YEŞİL IŞIKLARI GÖRÜYORUZ”

Utanın beyler utanın! Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir.

Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine tekrar edenlerin, iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp, iktidar ile oturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışıkları görüyoruz.