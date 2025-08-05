Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı açılım tiyatrosunun Meclis ayağı bugün başlayacak. Komisyonda yer almayacak olan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Sözcü TV ekranlarında son yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Çok ciddi ekonomik kriz var. Emekli ve asgar ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Ülkenin temel sorunu ekonomidir. Teslim aldığımız gibi bir Türkiye'yi sonraki nesillere bırakamıyoruz.

Tek adama evrilen sistemin kaldırılıp, parlamenter demokratik sisteme geçiş gerekiyor. Bizim dışımızda zaman zaman söyleyen oluyor. Muhalefet partililerine bu sisteme karşın bütünleşik hareket etmesini işaret ettim.

Sistemden kurtulmak için ortak bir Cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ama sistemin doğru yürütmek için güçlü bir parlamentoda ihtiyacımız var.

Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin önü açıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Siyaset, kutuplaşma siyasetine evrildi.

Dünya siyaset tarihinde ilk kez bir darbe teşebbüsünün sistem değiştirmesine tanıklık olduk.

Masa doğru kurgulansaydı, başarılı olurdu. Bu olup bitenleri tarih sorgulayacak.

Akşener ile önemli günlerde görüşüyoruz, ancak siyaseten görüşmedik.

Siyasi partililerin görevi Türkiye'yi birleştirmesi gerekiyor. Ben Türk milletini birleştirmenin doğru olduğunu düşünüyorum.

Bahçeli'nin 'Cumhurbaşkanı yardımcıların biri Kürt biri de Alevi olsun' söylemini Dervişoğlu, "Ayırıcı ve bölücü bir söylemdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın sadece etnik ve mezhebine göre görevlendirilmesi ülkeyi Lübnanlaştırmaktır. Biz bir ulus devletiz, milli kimliğimiz var" dedi.

Aday belirleme çalışması daha yapmadık. Seçimin daha zamanı var. Ortak adayın ana fikri bu sistemden kurtulmak olmalı. Hedefimiz parlamenter sisteme geçiş.

Bu Meclis bu haliyle anayasa yapamaz.

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