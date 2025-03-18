Müsavat Dervişoğlu'ndan diploma iptali kararına tepki! "Ülkeye yazık etmeyin"

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Müsavat Dervişoğlu'ndan diploma iptali kararına tepki! "Ülkeye yazık etmeyin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali kararı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin!.." dedi.

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