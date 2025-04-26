Müsavat Dervişoğlu'ndan duygulandıran ziyaretler! Eren Bülbül'ün kabrinde duygular sel oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün ve ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kabirlerini ziyaret ederek duygusal mesajlar verdi. Dervişoğlu, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’i de unutmadı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN KABRİNDE DUYGU DOLU ANLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Şehidin annesi Ayşe Bülbül ile bir araya gelen Dervişoğlu, Bülbül ailesinin acısını paylaştı.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan Dervişoğlu, "Evladın unutulmazlardan. Bir evlat kaybettin, milyonlarca evlat kazandın." ifadelerini kullanarak, Eren Bülbül'ün yüreklerde bıraktığı derin izi vurguladı.

VOLKAN KONAK'IN KABRİNDE ANLAMLI MESAJ

Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın da mezarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hatıra defterine duygusal bir not bırakan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün değerli dostum, büyük sanatçı, yiğit bir vatan sevdalısı, Atatürk ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'in yılmaz savunucusu Volkan Konak’ın manevi huzurundaydık. İnandığı gibi yaşayan, güzellikleri sevgiyle, ülkü ve hedeflerini kararlılıkla anlatan yüksek karakterli bir memleket evladıydı. Her zaman anılarımızda ve gönlümüzde yaşayacak. Kabri nur, mekanı cennet, ruhu şad olsun. Huzur içinde uyu Kuzey'in oğlu."

Volkan Konak'ın sanatı ve kişiliğiyle Türkiye'de derin izler bıraktığını vurgulayan Dervişoğlu, sanatçının hatırasını yaşatacaklarını belirtti.

ÖZKAN SÜMER'İ DE UNUTMADI

Trabzonspor'un efsane ismi, Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olan Özkan Sümer de Dervişoğlu'nun ziyaret programında yer aldı.

Sümer'in spora ve gençliğe katkılarını anımsatan Dervişoğlu, övgü dolu sözleriyle Özkan Sümer'i duyduğu saygıyı ifade etti.