Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a teğmenler önerisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.

DERVİŞOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Gurur verici tabloya ise gündeme gelen çirkin söylemler ve tahkikat iddiaları gölge düşürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Müsavat Dervişoğlu, “Ben, Cumhurbaşkanı Sayın R.Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam, tahkikat açtırmak yerine; “Bizim dönemimizde Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının dönem birincileri kız öğrenciler arasından çıktı” diye iftihar eder, bu saçma tartışmayı bitirirdim. Dilerim bu defa makamına yakışanı yapar!..” ifadelerini kullandı.

Ben, Cumhurbaşkanı Sayın R.Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam, tahkikat açtırmak yerine;

“Bizim dönemimizde Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının dönem birincileri kız öğrenciler arasından çıktı” diye iftihar eder, bu saçma tartışmayı bitirirdim.

Dilerim bu defa makamına yakışanı… pic.twitter.com/6MAYwVLjI4 — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) September 2, 2024

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme gelen iddiaların ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harp Okullarının mezuniyet törenleri sonrası ortaya atılan iddialara ilişkin, “Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada “Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.



Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.



Kamuoyuna… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2024

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILMIŞTI

Mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Törende genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attığı görülmüştü.

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