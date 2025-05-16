Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski başdanışmana tokat gibi cevap! 'Neredeyse dağa çıkacak' demişti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisine 'Neredeyse dağa çıkacak' söyleminde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal'a sert sözlerle yüklendi.

DERVİŞOĞLU’NDAN TOKAT GİBİ CEVAP!

Dervişoğlu, "Sen ve senin gibiler beni anlayamaz. Dağa değil, Pazar günü Samsun’a çıkıyorum!.." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısında Dervişoğlu'nu terörün bitmesine üzülmekle suçlayarak, "Baksanıza Müsavat Dervişoğlu’na ve türevlerine: Neredeyse ellerine kalaşnikof alacak, dağa çıkacak, teröristlerin eline silah tutuşturacaklar. Terörün bitmesine en çok onlar üzüldüler” ifadelerini kullanmıştı.

Ünal'ın yazsına sosyal medya hesabından tepki gösteren Dervişoğlu,"Sen ve senin gibiler beni anlayamaz. Dağa değil, Pazar günü Samsun’a çıkıyorum!.." ifadelerini kullandı.