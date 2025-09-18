Müsavat Dervişoğlu'ndan gazi ziyareti

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir. Aşındırılmaması, aşağılanmaması ve incitilmemesi icap eden insanlardır şehit ailelerimiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2012'de Şırnak Uludere’de gazi olan Mehmet Özbolat’ı ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir. Aşındırılmaması, aşağılanmaması ve incitilmemesi icap eden insanlardır şehit ailelerimiz ve gazilerimiz" dedi.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Yarın biliyorsunuz Gaziler Günü. Bizde gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ev de bir kahraman gazimizin evi. Ailesiyle görüştük, çocuklarıyla hasbihal ettik. Oyunlar oynadık, hediyeler getirdik. Bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimizinde yaşayanlarına selamet, ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyorum.

"BÜTÜN KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN GAZİLER GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir. Aşındırılmaması, aşağılanmaması, incitilmemesi icap eden insanlardır şehit ailelerimiz ve gazilerimiz. Bu kapsam içerisinde söylemimizi sorumlu bir dille ile inşa ederek, ailelerimizin bu topraklara olan katkısının onlar tarafından hatırlanmasını ve Türk milletinin de bunu asla unutmayacağı ve unutturmayacağının idrak edilmesi gerekiyor. Böyle günlerde ailelerle birlikte olmak bunu da hatırlatmak anlamında geliyor. Bir manevi görevin yerine getirmek olarak da değerlendirebilirsiniz. Bütün kahraman gazilerimizin gaziler gününü tebrik ediyorum. Ebediyete intikal edenlere de rahmet diliyorum."

