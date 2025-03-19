Müsavat Dervişoğlu iktidarı bombaladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında bomba açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Erdoğan'a ateş püskürttü. Dervişoğlu, "İktidarın gözünü hırs bürüüştür. Bu darbenin neresindesin? Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir." dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"Türkiye'nin şafak vakti yaşadığı yeni bir rezalet 19 Mart 2025 tarihini 150 yılı aşan demokrasi tarihimizin kara bir gününe çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir.

İktidarın gözünü hırs bürüüştür. Bu darbenin neresindesin? Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Bu korkunç adım Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle işlenen bir anayasal suçtur. Buradan Cumhuriyetin şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı aziz milletime de şikayet ediyorum. Herkesi sandığa davet ediyorum.

Seçim ve siyaset yapılamaz hale gelindi. Her türlü suç meşrulaştırılmıştır. Herkesin kaderi Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak karara bağlandı.

Kaos ile geldiler, şimdi daha büyük bir kaos ile makamlarını sağlamlaştıracaklar sanıyorlar. Egemenliğin sahibi, Türk milletidir. O yüzden, hukuksuzluğa asla tehammül edilemez.

Erdoğan Anayasaya göre bir daha Cumhurbaşkanı olamaz. Adaylık yolu açılırsa ve muhalefet adayı engellenirse seçimlerde boykot ve protesto çağrısında bulunuyorum. Kanun yetkisi alınarak eli kolu bağlanmalıdır. Atatürk gibi dimdik durarak savunmaya devam edeceğiz. Ne demekrosiyi ne Cumhuriyet'i yıkmak hayaline izin vereceğiz.

Bu millet senin zihniyetini asla kabul etmeyecek. Kişiler değil, tercihler yarışacak. 'Ne Mutlu Türk'üm' diyene.

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