İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM'de kurulan komisyon üyelerinin İmralı'ya gittiği gün için "AKP-MHP-İMRALI ittifakının resmileştiği gündür. Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir" değerlendirmesini yaptı.

'DEVLET AKLI GİTTİ, BAHÇELİ AKLI GELDİ'

"Kürtler ile PKK’yı birbirinden ayırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, yerine Öcalan’ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir" diyen Dervişoğlu, "Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse, sadece Cumhuriyetimize ve Anayasamıza yapılan açık bir saldırı değil, Cumhuriyeti korumak için and içmiş savcılarımızın da mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin darağacı çıkışına "Darağacına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çıkarıyorsun. Farkında mısın?" diye yanıt veren Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek "Komisyonun yetkilerinizi gasp etmesine itirazınız yoksa ve Bahçeli’nin ülkeyi sizin yerinize yönetmesine müsaade ediyorsanız; getirin anayasa değişikliğini parlamenter sisteme geçelim" dedi.

Dervişoğlu'nun, "İhanetin zaman aşımı yoktur" çıkışı da dikkat çekti.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Adını anmak istemediğim zat; Sen artık nereye bakarsan bak, Baktığın her yerde İmralı'yı görüyorsun, Teröristbaşını görüyorsun.

24 Kasım Türk tarihinin kara bir günüdür. Milletin vekaletinin teröristle paylaşıldığı gündür. AKP-MHP-İmralı İttifakının ilan edildiği gündür.

Kürtleri PKK'dan ayrıştırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, Öcalan'ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir.