Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler. Akşener’e “İşbirlikçi” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davada Kılıçdaroğlu savunmasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu 25 sayfalık savunmasında ise altılı masanın güçlü ortakarından olan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak "Kılıçdaroğlunu aileme emanet ediyorum"

diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı, onlara inandığım hata ettim,

Evet hatalıyım.

Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim.."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden eleştirdiği Akşener'i savundu. Dervişoğlu, "Erdoğan'ın seçim kazanmasına vesile olan Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisidir" dedi.

“MERAL AKŞENER’İ DOĞRUDAN HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINI ŞİDDETLE KINIYORUM”

"İYİ Parti’nin bugünü ve yarınları nasıl bizimse dünü ve evveli de bizimdir” diyen Dervişoğlu, “Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i doğrudan hedef alan açıklamalarını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN SEÇİM KAZANMASINA VESİLE OLAN KILIÇDAROĞLU’DUR”

Dervişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi, “Biz yaşadığımız süreçlerle ilgili olarak, kendimize ait değerlendirmeyi ve özeleştirileri yetkili organlarımızda yapar, yarınlara dair yol haritamızı da kendi irademizle belirleriz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmeye başladığı günden itibaren, 2014’te Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, 2018’de Sayın Muharrem İnce’yi, 2023 yılında da kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kazanmasına vesile olan bizzat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ayrıca biz CHP’ye uzaydan aday teklif etmedik ya da pazarlık içinde bir aday önermedik. Eski defterleri karıştırmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını hatırlatmak isterim. Ve yine hatırlatmak isterim ki evinizde kavga varken komşu eviyle kavga etmek size bir yarar getirmez. Kongre kaybedilir, sorumlusu başkası. Seçim kaybedilir sorumlusu yine bir başkası. Böyle bir değerlendirme vicdani değildir. İnsan biraz da suçu ve sorumluluğu kendisinde aramalıdır. Söylenecek çok fazla söz var ama dünün de bir hatırası var. O nedenle son söz olarak diyorum ki: 'Başkasını itham, kendini müdafaa değildir' Sayın Kılıçdaroğlu!"