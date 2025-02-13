Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Konuşan Türkiye' vurgusu. TÜSİAD'ın açıklamaları AKP'yi rahatsız etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuştu.

Konuşmalarda son dönemde yaşanan kayyum atamaları ve tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere geniş yelpazede konulara değinildi ve hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikaları eleştirildi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını kaydetti.

TÜSİAD hükümete kazan kaldırdı! AKP'den peş peşe sert açıklamalar geldi

'Sistem çökmüştür' görüşünün savunulduğu TÜSİAD açıklaması iktidar çeverelerinde büyük rahatsızlık yarattı, iktidar medyası da "Eski Türkiye özlemi" başlıkları atıldı. Siyaset ve ekonomi çevrelerinin gündemine oturan sunuma iktidar kanadından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik ağır eleştirilerle tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise TÜSİAD ve iktidar arasında yaşanan polemiğe dair değerlendirmede bulunurken, iktidara tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Konuşan Türkiye' vurgusunu yeniledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD'a sert tepki

"Demokrasi korkulacak bir şey olmadığı için her fırsatta 'Konuşan Türkiye' vurgusu yapıyorum. Türkiye konuşmalıdır. Konuşursa, demokrasi işler. Demokrasi işlerse, hukuk işler. Hukuk işlerse, güven olur. Güven olursa, yatırım gelir. Yatırım gelirse, refah büyür. Refah büyürse; Emekli de, asgari ücretli de 'Fitreye' muhtaç olmaktan kurtulur. Bilmem anlatabildim mi?"