Müsavat Dervişoğlu'ndan RTÜK cezalarına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, RTÜK'ün televizyonlara uyguladığı yayın ve program durdurma ile para cezalarına ilişkin "Bunun kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Hukuksuzdur, adaletsizdir, Anayasa'ya aykırıdır ama bu hükümet bu uygulamalarıyla matbaaları bile kapatabilir" dedi.

Dervişoğlu, RTÜK tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrikten" SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma, yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV’ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1’e, yüzde 3’er para cezası verilmesine tepki gösterdi.

"BU KARARTMAYI, VİCDANLARI DA KARARTACAK BİR KARAR OLMASI MÜNASEBETİYLE PROTESTO EDİYORUM""

SZC TV'de Can Coşkun'un sunduğu programa canlı bağlanarak Dervişoğlu, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu, doğrudan doğruya hür basına sansür uygulaması anlamına geliyor. Anayasamızın 26’ıncı maddesi son derece açık, ‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir’ diyor. Burada kısıtlanan, milletin haber alma hakkıdır ve Anayasa ile güvence altına alınmış bir hak çiğnenmektedir. Bu, doğrudan doğruya sansürdür. Bu, doğrudan doğruya Türkiye’de istibdat rejiminin uygulamaya geçirildiğinin de bir delilidir. Sadece SZC TV’nin ekranı kararmıyor, ülkenin de geleceği bu vesile ile karartılmış oluyor. Ekranları ve ülkenin geleceğini karartanlar Türkiye’de gerçekleri gizleyemeyecekler, saklayamayacaklardır. Türk milleti her şeyin farkındadır. Bütün olup bitenlerin farkındadır. Bu haksız uygulamalar, haksız soruşturmalar, kovuşturmalar, cezalandırmalar, yargılandırmalar millet tarafından sandıkta cezalandırılacağı günü beklemektedir. Bu son derece kötü kararı, ayrıca karar alınmadan önce bir tehdit olarak televizyonların üzerinde, medya kuruluşlarının üzerinde bulundurulan bu tehdit olarak zaten sansür öncesinde de kısıtlama yapma tercihinde bulunuyorlar, bunu şimdi direk olarak yaşama geçiriyorlar. Bunun kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Hukuksuzdur, adaletsizdir, Anayasaya aykırıdır ama bu hükümet bu uygulamalarıyla matbaaları bile kapatabilir. Akıllı telefonları toplatabilir, bilgisayarları yasaklayabilir. Bu uygulamalarla her şeyi yapabileceklerini gösteriyor ama milletin de yapacağı şeyler var. Hala Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan insanların bulunduğunu bilmelerini istiyorum. Bu haksız uygulamayı, bu SZC TV’ye yöneltilmiş bu karartmayı, vicdanları da karartacak bir karar olması münasebetiyle protesto ediyorum."

"BU ZAMANA KADAR Kİ KUTUPLAŞMALARIN MÜSEBBİBİ BU İKTİDARIN SAHİPLERİDİR"

Sunucu Can Coşkun’un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik neredeyse hemen hemen her dava dosyasına yansımaya başlamışken bir televizyon kanalını da bu suç istinadıyla 10 gün boyunca karartılabiliyor. Bu nasıl bir suç istinadıdır" sorusuna Dervişoğlu, "Bu son derece soyut bir kavramdır, somut deliller gerektirmiyor. Dolayısıyla istifade edilip, altının da istedikleri gibi doldurulabileceği bir kavram olarak kullanılıyor. Siz beni yayınınıza bağladınız. Benim ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Yani ben televizyonunuzun kapanmasına vesile olabilecek bir cümle sarf edersem bu cümlenin şahsi sorumluluğunu zaten üstlenerek sarf ediyorum. Bunun sizin televizyonunuzla ne alakası var? Bir siyasi partinin konuşma yaptığı bir mitingi siz ekranlarınıza getirdiniz için bu cezayı alıyorsunuz. Yani bu ne hukuka sığar ne vicdana sığar... Allah’tan korkan adam bunu yapmaz. Ben bu mübarek günlerde, 2 gün sonra bayramla kucaklaşacağız, bu milleti bıraksınlar da bayram tadında bayramlar yaşasınlar. Yani bu son derece soyut bir kavram, bu elbise herkesin üzerine uyar. Ama önce tahrik ve teşvik edenlerin iktidar sahibi olduklarını da herkes biliyor. Bu zamana kadarki kutuplaşmaların müsebbibi bu iktidarın sahipleridir. Bu zamana kadarki kavgaların müsebbibi bu iktidarın sahipleridir. Bu zamana kadar yolsuzlukların, soygunların, vurgunların müsebbibi de bugünkü iktidarın sahipleridir. Sorumlu onlardır suçlu onlardır. Suç izafe edecek insan aramaktan vazgeçsinler. Bu milletin yakasından da artık düşsünler diyorum" yanıtını verdi.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KARARTAN İKTİDAR, EKRANLARI KARARTARAK GERÇEKLERİ GİZLEYEMEYECEKTİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından da "Basın hürdür, sansür edilemez Milletin haber alma hakkı Anayasamızda da güvence altına alınmıştır. NOW TV, HALK TV, TELE 1 ve SÖZCÜ TV'ye RTÜK Başkanı'nın tehdidinden sonra, sudan sebeplerle ceza verilmesi Anayasa ihlalidir. Ülkemizin geleceğini karartan iktidar, ekranları karartarak gerçekleri gizleyemeyecektir. Türk milleti her şeyin farkındadır" paylaşımında bulundu.